Un video protagonizado por deportistas chilenas durante los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 generó polémica en redes sociales. Las atletas mostraron las viviendas de la Villa Olímpica en las que fueron alojadas y realizaron comentarios en tono de burla sobre las instalaciones.

El registro fue publicado originalmente en TikTok y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas. En las imágenes, las integrantes de la delegación chilena recorren las casas asignadas a los deportistas y utilizan expresiones que generaron cuestionamientos entre usuarios argentinos.

“Ahora somos pobres” fue una de las frases que acompañó el video. Además, las viviendas fueron comparadas en tono de humor con las denominadas “casas Chubi”, una referencia utilizada en Chile. Según medios de ese país, el montaje también incorporó un audio de la teleserie chilena “Pituca sin lucas”.

El video generó críticas en las redes

La publicación se viralizó rápidamente y provocó respuestas de usuarios que cuestionaron la forma en que las deportistas mostraron las instalaciones preparadas para las delegaciones participantes.

Algunos comentarios reclamaron incluso una disculpa pública por parte de las atletas. Con el paso de las horas, los videos originales fueron eliminados de las redes sociales, aunque las grabaciones ya habían sido replicadas por numerosas cuentas.

Hasta la publicación de la información consultada, no se había difundido una disculpa oficial de las integrantes del Team Chile involucradas en el episodio.

La polémica se produjo mientras las deportistas se encuentran en Argentina participando de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe. La Villa Olímpica fue acondicionada para albergar a representantes de los distintos países que forman parte de la competencia.

Lo que comenzó como un video destinado a mostrar de manera humorística la experiencia de las atletas terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados en redes durante la competencia.