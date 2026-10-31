El Estadio Aldo Cantoni se convirtió en el escenario central de la previa del Ironman San Juan 2026, donde una delegación de atletas participantes, disfrutó de un espectáculo performático de tango y de una hospitalaria cena de recepción, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Durante la tarde de ayer, tuvo lugar un Sunset para la apertura de la Expo Iron Man en la playa de estacionamiento del Teatro del Bicentenario. Posteriormente, al caer la noche, el grueso de los atletas se trasladó al estadio cubierto.

Si bien no estuvo presente la totalidad de los competidores inscritos -se conoce que son cerca de 800 de 44 países según anunció el Gobierno de San Juan- los que sí asistieron lograron recorrer las instalaciones del estadio provincial y pasaron un momento distendido, entre música, suculentas porciones de pastas y charlas entre pares.

El centro de la pista de hockey fue transformado en un amplio salón donde se dispusieron las mesas para los competidores. La propuesta gastronómica principal estuvo centrada en el alimento clave dentro de la planificación nutricional de las disciplinas de alta exigencia física que comprende el Iron Man.

La ingesta de carbohidratos complejos resulta fundamental para maximizar las reservas de glucógeno muscular y hepático, garantizando así el aporte energético sostenido que demandarán las extremas pruebas de natación, ciclismo y pedestrismo.

La velada reunió a deportistas arribados de distintos puntos del país, como Córdoba, Mendoza y San Luis, así como también a delegaciones internacionales provenientes de Uruguay, Polonia y Francia, entre otras naciones.

Mientras conversaban y compartían un clima agradable entre colegas, disfrutaban de una sesión de tango de escenario, por parte del Ballet San Juan Nuestro Tiempo dirigido por Gerardo Lecich. Con piezas de clásicos de Carlos Gadel, ("Por una cabeza") y otros temas destacados de la música argentina, los atletas fueron cerrando la jornada de la mejor manera y mentalizados para la rigurosa carrera que les espera este domingo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, varios competidores compartieron sus impresiones y altas expectativas de cara al desafío deportivo, destacando el nivel de la infraestructura provincial y la calidez del recibimiento sanjuanino; como así también, los temores y la ansiedad habitual en estas circunstancias.

Agustín Pascuet (32 años, de Villa Mercedes, San Luis) señaló: "Es una carrera que se hace a ritmo muy tranquilo, teniendo mucho cuidado, mucha paciencia de no pasarse de rosca para poder llegar al final. Primero el calor, no vienen haciendo muchos días de calor, y el Zonda también puede pegar".

Por su parte, Francisco Bart (34 años, también deportista puntano) remarcó la importancia del factor mental: "Hay que ser muy inteligente, plantear una buena estrategia, no faltarle el respeto a la distancia y a la disciplina. Es una lucha constante de mantenerte en un balance".

En tanto, Gabriel Moriconi (38 años, de CABA) sintetizó el sentimiento general: "Es el sueño de todos los que practicamos este deporte. Empezamos con distancias cortas, vamos sumando kilómetros y desafíos, y estar en un Full Ironman en San Juan es un placer".

San Juan en el calendario internacional

Por su parte, el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, brindó detalles técnicos sobre el despliegue organizativo que encabeza la provincia.

El funcionario destacó la magnitud del evento que marca el regreso de Iron Man en su modo completo al país tras cuatro años y ponderó el impacto del Iron Kids, programado para es sábado con la participación de niños de más de seis nacionalidades, sembrando el entusiasmo en las nuevas generaciones de deportistas.

"Hoy San Juan es la capital sudamericana del triatlón", celebró Cerimedo, resaltando el récord de convocatoria con más de 1.800 atletas y unas 6.000 personas en total generando un impacto histórico en la ocupación hotelera y turística local.

"La sorpresa fue que desbordó la cantidad de niños. Teníamos un cupo de 500, hoy estamos en 670. Es una apuesta grande para también para aumentar la cantidad de noches que se queden y que conozcan, un esfuerzo grande que hacemos para eso", señaló.

"Nosotros hacemos una carrera muy especial, muy compleja, muy especial, pero por eso viene gente de 44 países, si nosotros hiciéramos una carrera normal no tendríamos esta convocatoria. Quiero agradecerle a toda la sociedad por la colaboración y la buena voluntad", manifestó el funcionario.

También, remarcó la anécdota de cómo viven los deportistas estas instancias en la ciudad: "Un brasileño me decía que ha corrido muchísimo en Florianópolis, hace más de 20 años que está esa carrera, y me decía, San Juan es 10 veces mejor que Florianópolis, bueno, para nosotros un orgullo, trabajamos para eso y para que cada vez vengan más brasileños".

Y puso énfasis en el reconocimiento internacional: "Eso se está logrando en San Juan, por eso hacemos una carrera tan compleja, si nosotros no vendemos una experiencia a San Juan, no vendrían tantos y cada vez crece más. Tenemos una ciudad fantástica, con unos paisajes naturales únicos, con una seguridad que en pocos lugares se vive y con una cultura deportiva que no existe en otro lugar del mundo, así que nos hace sentir orgullosos de ser sanjuaninos".

Cronograma de fin de semana

El Ironkids larga a partir de las 11 hs. en el punto de Avenida España y Avenida Ignacio de la Roza (Capital, San Juan). Mientras que el Full Iron Man Domingo 1 de noviembre, largada oficial 08:50 hs. desde embarcadero del Dique Punta Negra, con la prueba de aguas abiertas de 3,8km. la llegada será la Plaza del Bicentenario.