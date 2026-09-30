El gran presente de Santiago Beltrán en River despertó el interés del fútbol europeo y uno de los clubes que comenzó a seguir de cerca su situación es Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Diego Simeone analiza al arquero argentino como una alternativa ante una eventual salida de Jan Oblak.

Beltrán, de 21 años, se consolidó como titular del Millonario durante 2026 y actualmente se encuentra con la Selección Argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Su crecimiento acelerado hizo que varios equipos europeos comenzaran a seguir sus pasos.

En River ya están al tanto del escenario y trabajan para extender su contrato, que vence en diciembre de 2027. El objetivo de la dirigencia es proteger al futbolista y evitar que una futura negociación quede condicionada por la cercanía del final de su vínculo.

Atlético de Madrid puso los ojos en Santiago Beltrán

La posibilidad de que el arquero llegue al equipo español está vinculada directamente con el futuro de Jan Oblak. El esloveno lleva más de una década en Atlético de Madrid y tiene contrato hasta 2028, pero en España señalan que podría abandonar el club en el próximo mercado de pases.

En ese escenario apareció Beltrán como una de las alternativas que analiza el conjunto de Simeone. Sin embargo, por el momento no hubo contactos formales entre Atlético de Madrid y River ni una oferta concreta por el futbolista.

El arquero millonario también despertó el interés de otros equipos importantes de Europa. Medios españoles mencionaron seguimientos de Aston Villa, Manchester City, Manchester United, Inter y Juventus.

Cuánto pediría River por Santiago Beltrán

Ante el creciente interés internacional, River ya tendría una referencia económica para comenzar una eventual negociación. En Núñez consideran que una transferencia podría discutirse a partir de los 15 millones de euros.

Al mismo tiempo, la dirigencia busca acordar una renovación contractual con el arquero. Su cláusula de rescisión actual está fijada en 25 millones de dólares y la intención sería elevar considerablemente esa cifra en un nuevo vínculo.

Beltrán llegó a River a los 17 años después de jugar en el Club de Campo Pueyrredón, en Pilar, y firmó su primer contrato profesional a comienzos de 2023. En septiembre de 2024 sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi ocho meses.

En 2026 encontró su oportunidad en Primera y rápidamente se adueñó del arco. Su rendimiento terminó llevándolo también a la Selección Argentina y ahora lo ubicó en el radar de algunos de los principales equipos europeos.

River piensa en un posible reemplazante

Una eventual venta obligaría al Millonario a buscar rápidamente otro arquero. Entre los nombres que circulan desde hace tiempo aparecen Bono y el ex-Boca Agustín Rossi, aunque hasta el momento River no inició negociaciones por ninguno de ellos.

Por ahora, el escenario está abierto. Atlético de Madrid sigue a Beltrán, River intenta renovar su contrato y en Núñez esperan que el creciente interés europeo pueda transformarse en una oferta concreta durante el próximo mercado de pases.