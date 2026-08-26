Atlético Madrid sacó un comunicado y acusó a Julián Álvarez de "victimizarse"

El mercado de pases español sumó un capitulo de alta tensión con la figura de Julián Álvarez en el centro de la escena. El atacante de la Selección Argentina no estuvo presente en el entrenamiento matutino del miércoles debido a una indisposición médica, un acontecimiento que coincidió con el renovado interés de Barcelona por sumar al jugador a sus filas.

Joan Laporta, presidente de la institución catalana, intentó calmar las aguas en la relación institucional pero confirmó públicamente la intención de concretar la transferencia. El dirigente remarcó que continúan muy interesados en Julián Álvarez y que se encuentran listos para comprarlo.

La postura expuesta desde la entidad blaugrana provocó una reacción inmediata y categórica en el conjunto madrileño. La directiva rojiblanca expresó su postura mediante el diario Marca para dejar sentada la posición sobre el atacante, quien mantiene una obligación contractual firmada hasta mediados de 2030. Desde la institución de la capital manifestaron que "se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. La única víctima del caso Julián somos nosotros".

A pesar de que Barcelona sostiene una propuesta económica cercana a los 150 millones de euros, desde la dirigencia colchonera señalaron que la exposición mediática los ha perjudicado en lo económico y en lo social. Ante este escenario, la cúpula del equipo blanquirrojo enfatizó que "hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça" y remarcaron que "esta situación no va de dinero, va de dignidad".

La tensión dirigencial también alcanzó al agente del futbolista, Fernando Hidalgo. Sobre la sobreexposición del caso, en el club madrileño dieron por concluida la discusión al argumentar que "se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético".

En el plano estrictamente deportivo, el jugador suma minutos como alternativa desde el banco de suplentes de Diego Simeone y ha recibido cuestionamientos de parte de los aficionados en los últimos compromisos. El delantero también permanece bajo el radar de Arsenal, aunque su preferencia pasa por no retornar a la liga inglesa.

El cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone aguarda la reincorporación de la Araña en la práctica del jueves de cara al compromiso del sábado frente al puntero Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde resta definir si formará parte de la alineación titular o si aguardará su oportunidad en el banco de relevos.