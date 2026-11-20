Atlético Mineiro puso en marcha una particular iniciativa en Barranquilla, Colombia, para acercarse a los habitantes de la ciudad en la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Boca. A través de su fundación, el club brasileño llevó a su mascota oficial, Galo Doido, a recorrer barrios, escuelas y distintos puntos turísticos.

La propuesta tuvo un objetivo solidario y también permitió que el equipo brasileño comenzara a ganarse el cariño de los habitantes de la ciudad colombiana. Durante las recorridas, la mascota compartió momentos con chicos y repartió cerca de 1.000 camisetas del conjunto de Belo Horizonte.

La mascota de Mineiro recorrió barrios y escuelas

Galo Doido fue el protagonista de la iniciativa impulsada por la Fundación Atlético Mineiro. Con la camiseta negra y blanca del equipo, recorrió distintos sectores de Barranquilla y participó de actividades destinadas especialmente a los chicos.

Entre los lugares que visitó estuvieron la Ventana al Mundo, la Luna del Río, el Gran Malecón y la estatua de Shakira. También llegó hasta la Fundación Pies Descalzos, escuelas y barrios humildes como El Bosque y Caribe Verde.

En uno de los videos difundidos se pudo observar a la mascota jugando al fútbol en un potrero y pateando penales frente a una multitud de chicos. Además de compartir momentos recreativos, la iniciativa incluyó la entrega de casi 1.000 remeras del club.

La búsqueda de apoyo antes de enfrentar a Boca

La campaña también tuvo repercusión en la previa del encuentro decisivo, ya que Atlético Mineiro habría conseguido convocar a unos 8.000 hinchas para alentar al equipo en el estadio. La presencia de la mascota y las actividades solidarias formaron parte de las acciones del club durante su estadía en Colombia.

Mientras tanto, el entrenador argentino Eduardo Domínguez se refirió al presente de ambos equipos y anticipó una final muy disputada. El técnico le restó importancia a los antecedentes recientes y aseguró que su equipo llega preparado para buscar el título.

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 de Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El encuentro definirá al campeón de la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño llega a la definición con una racha de siete partidos sin conseguir victorias en el ámbito local y continental. Pese a ese antecedente, Domínguez manifestó su confianza en el equipo y anticipó que la final se definirá por los detalles.