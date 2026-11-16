Atlético Mineiro llegará a la final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors con una racha de siete partidos sin conseguir una victoria, luego de quedar eliminado de la Copa de Brasil y perder terreno en el Brasileirao. El equipo brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, buscará cortar esa seguidilla el próximo sábado a las 19.30, en Barranquilla.

El presente del conjunto brasileño contrasta con el de Boca, que llega al encuentro tras consagrarse campeón de la tabla anual y alcanzar la final de la Copa Argentina. En cambio, el Galo atraviesa un período complicado tanto en el plano internacional como en las competencias locales.

Una seguidilla de resultados negativos

La racha comenzó con la derrota por 2 a 0 ante Montevideo City Torque, en Uruguay, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Pese a ese resultado, Atlético Mineiro consiguió la clasificación gracias al 3 a 0 obtenido en el partido de ida.

Después perdió 3 a 2 frente a Flamengo en el Maracaná y cayó en el clásico ante Cruzeiro por un gol de Arthur Jorge. Posteriormente, sufrió otra derrota frente a Botafogo y recién volvió a sumar en el Brasileirao con un empate sin goles ante Mirassol.

Esta serie de resultados hizo que el equipo descendiera al séptimo puesto del campeonato brasileño y quedara fuera de los lugares de clasificación a la próxima Copa Libertadores. La situación se produjo cuando restaban tres partidos para el final y con un encuentro más disputado que sus rivales directos.

Eliminado de la Copa de Brasil

A los malos resultados en el Brasileirao se sumó la eliminación de la Copa de Brasil frente a Gremio. Atlético Mineiro perdió 2 a 0 en Porto Alegre y luego empató 1 a 1 en Belo Horizonte, resultado que le permitió avanzar al conjunto del sur brasileño.

Ahora, el equipo de Domínguez tendrá la posibilidad de cambiar su presente en la final ante Boca. También buscará dejar atrás las finales internacionales perdidas, ya que en la edición anterior de la Sudamericana cayó por penales frente a Lanús y en 2024 perdió la final de la Libertadores ante Botafogo por 3 a 1.