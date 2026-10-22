Boca Juniors recibió una noticia favorable de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026. Atlético Mineiro, su rival en la definición del torneo continental, sufrió una baja importante durante la semifinal de vuelta ante Montevideo City Torque. El ecuatoriano Alan Franco fue expulsado por doble amonestación y se perderá el partido decisivo, programado para el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El conjunto brasileño consiguió la clasificación pese a caer 2-0 en el estadio Centenario de Montevideo. La ventaja obtenida en el encuentro de ida, donde había ganado 3-0, le permitió imponerse por un resultado global de 3-2 y asegurar su lugar en la final frente al Xeneize.

Sin embargo, la clasificación dejó una preocupación para el entrenador argentino Eduardo Domínguez. A los 30 minutos del segundo tiempo, Franco protagonizó una infracción que terminó costándole la expulsión.

El futbolista ecuatoriano, de 28 años, ya estaba amonestado cuando golpeó con el codo a Diogo Guzmán. En un primer momento, el árbitro Cristián Reyes mostró la tarjeta amarilla a Lyanco, pero luego fue advertido de que el responsable de la infracción había sido Franco.

Como consecuencia, el jugador recibió su segunda amonestación y debió abandonar el campo de juego. La tarjeta roja lo deja fuera de la final contra Boca, en una ausencia que obligará al cuerpo técnico brasileño a modificar su esquema.

Por qué la baja de Alan Franco es importante para Atlético Mineiro

La ausencia del ecuatoriano representa un problema para Eduardo Domínguez debido a su versatilidad dentro del equipo. Aunque desarrolló gran parte de su carrera como mediocampista central, actualmente cumple funciones como lateral derecho y también puede desempeñarse en distintas posiciones de la mitad de la cancha.

El exjugador de Talleres de Córdoba se convirtió en una alternativa importante dentro del esquema del conjunto brasileño. Su capacidad para adaptarse a diferentes sectores del campo le permite al entrenador realizar variantes tácticas durante los partidos.

Precisamente, su ausencia podría tener consecuencias en uno de los sectores por los que Boca suele generar situaciones de ataque. El conjunto argentino cuenta con las proyecciones de Lautaro Blanco y la participación ofensiva de Leonel Flores por la izquierda, una zona que Franco habitualmente debía cubrir.

Cuándo jugarán Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia.

Boca consiguió su clasificación luego de eliminar a Vasco da Gama en las semifinales, mientras que Atlético Mineiro dejó en el camino a Montevideo City Torque.

El conjunto brasileño buscará quedarse con el título después de haber perdido la final de la edición 2025 ante Lanús. Por su parte, el Xeneize intentará sumar una nueva consagración internacional.

Con ambos finalistas confirmados, la expulsión de Alan Franco aparece como una de las primeras novedades importantes en la previa del encuentro que definirá al campeón continental.