Boca ya conoce al último obstáculo que deberá superar para volver a conquistar un título internacional: Atlético Mineiro será su rival en la final de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño eliminó a Montevideo City Torque y selló su clasificación pese a perder 2-0 en Uruguay.

El Galo había construido una ventaja decisiva una semana antes, cuando ganó 3-0 en Belo Horizonte. Los goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher sobre el cierre de la revancha le pusieron suspenso a la serie, pero el equipo de Eduardo Domínguez resistió y avanzó con un global de 3-2.

Boca y Atlético Mineiro disputarán el título el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en una final a partido único.

El equipo brasileño tendrá una baja importante: Alan Franco fue expulsado por doble amarilla ante City Torque y quedó descartado para enfrentar al Xeneize.

Atlético Mineiro sufrió, pero aprovechó la ventaja de la ida

El conjunto brasileño llegó al Centenario respaldado por el 3-0 conseguido como local. Sin embargo, City Torque lo llevó al límite durante los últimos minutos.

Con Mineiro jugando con 10 por la expulsión de Franco, el conjunto uruguayo marcó a los 88' y 93' y quedó a solo un gol de llevar la serie a los penales.

El tercero nunca llegó y los dirigidos por Domínguez consiguieron el objetivo de meterse nuevamente en una final continental.

Mineiro había terminado primero en el Grupo B y luego eliminó a RB Bragantino en octavos y a Santos en cuartos, en este último caso mediante una definición por penales.

Boca buscará volver a festejar a nivel internacional

El Xeneize llegó a la final después de una remontada memorable frente a Vasco da Gama. Tras caer 1-0 en La Bombonera, ganó 3-1 en el Maracaná y consiguió el boleto a Barranquilla.

Antes había superado a O'Higgins en los playoffs, a Recoleta en octavos y a Sao Paulo en cuartos.

La definición tendrá además un premio deportivo clave. El campeón conseguirá un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará la próxima Recopa Sudamericana.

Un rival que vuelve a buscar revancha

Atlético Mineiro llegará a Colombia con experiencia reciente en partidos decisivos. El conjunto brasileño perdió la final de la Libertadores 2024 y también cayó en la definición de la Sudamericana 2025.

Ahora tendrá una nueva posibilidad frente a Boca, que buscará coronar su regreso a los primeros planos continentales.

El 21 de noviembre, Barranquilla definirá cuál de los dos vuelve a levantar una copa internacional.