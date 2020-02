Atlético Tucumán, con equipo alternativo, recibe a Argentinos Juniors

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlético Tucumán, envalentonado por su angustiosa clasificación a fase 3 de la Copa Libertadores, se enfrentará hoy a Argentinos Juniors, uno de los que pelea arriba, en uno de los encuentros válidos por la 20ma. Fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.



El partido se desarrollará en el estadio Monumental José Fierro, a partir de las 19.40, contará con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de la señal TNT Sports.



El conjunto tucumano, que está cumpliendo una irregular campaña en el presente certamen (27 puntos), vivió una noche de alegría no exenta de tensión el miércoles pasado, cuando eliminó por penales a The Strongest de Bolivia (2-0 en los 90 minutos y 6-5 en la tanda de penales) para avanzar a una nueva instancia del máximo certamen continental.



El entrenador Ricardo Zielinski no apostará a la base del elenco 'decano' que logró la clasificación y apelará a una formación mixta en la que -inclusive- se daría el ingreso como titular del delantero Matías Alustiza, uno de los refuerzos que llegó en este mercado de pases.



Por su lado, Diego Dabove, técnico de Argentinos Juniors, pondrá lo mejor que tiene a disposición, con la pretensión de volver a la victoria (lleva cinco sin ganar con cuatro empates y una derrota) que le permita albergar el sueño de pelear por el título hasta el final.



A mitad de semana, Argentinos no pudo superar a Sport Huancayo de Perú (1-1), en la ida de una de las series preliminares de Copa Sudamericana.



El conjunto de La Paternal deberá suplir la ausencia del atacante Damián Batallini, quien prosigue recuperándose de una operación de apendicitis.



En Primera División se registraron diez enfrentamientos entre ambos: Atlético ganó en 4 oportunidades (16 goles), Argentinos se impuso en 3 (12) y hubo 3 empates.







-Probables formaciones-







Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Marcelo Ortiz y Luciano Monzón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, José Luis Fernández; Leonardo Heredia; Matías Alustiza y Lucas Melano. DT: Ricardo Zielinski.



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Carlos Quintana y Elías Gómez; Matías Romero, Fausto Vera e Iván Colman; Matko Miljevic; Gabriel Hauche y Santiago Silva. DT: Diego Dabove.







Cancha: Estadio José Fierro (Tucumán)



Arbitro: Germán Delfino.



Hora de inicio: 19.40



Televisación: TNT Sports