Atlético Tucumán protagonizó una contundente actuación y goleó 4-0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. En el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el Decano aprovechó los errores de su rival y consiguió el boleto a los cuartos de final.

El partido comenzó con Independiente tomando la iniciativa y generando una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. El árbitro sancionó un penal a instancias del VAR, pero Santiago Montiel desperdició la chance desde los doce pasos.

El golpe para el Rojo fue inmediato. Apenas un minuto después del penal fallado, Atlético Tucumán armó un rápido contragolpe y Nicolás Laméndola convirtió el 1-0 para el equipo dirigido por Julio César Falcioni.

Atlético Tucumán lo liquidó en el complemento

La historia se volvió todavía más complicada para Independiente durante la segunda mitad. El conjunto tucumano aprovechó los errores defensivos de su rival y convirtió la victoria parcial en una goleada.

Manuel Brondo marcó el segundo, mientras que Franco Nicola convirtió el 3-0 que prácticamente sentenció la eliminación del Rojo. Finalmente, Laméndola volvió a aparecer y, con una gran definición, estableció el 4-0 definitivo.

Con la goleada, Atlético Tucumán se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Argentina y ahora deberá enfrentar en cuartos de final al ganador del cruce entre Aldosivi e Independiente Rivadavia.

Para Independiente, en cambio, la eliminación profundizó un complicado presente deportivo. El Rojo llegó al encuentro después de sufrir dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y volvió a recibir un duro golpe, esta vez en una competencia en la que tenía aspiraciones de pelear por el título.

El resultado generó además el repudio de los hinchas de Independiente presentes en Rosario, que expresaron su malestar tras una actuación en la que el equipo terminó ampliamente superado.