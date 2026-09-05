ATPREC conformó su Junta Electoral y prepara las elecciones de diciembre

La Asociación de Trabajadores de Prensa de San Juan (ATPREC) realizó este sábado una Asamblea Extraordinaria en la que se avanzó con la conformación de la Junta Electoral que tendrá a su cargo la organización, dirección y fiscalización de las próximas elecciones de la entidad, previstas para el 19 de diciembre de 2026.

La reunión se realizó este sábado 5 de septiembre. FOTO: DIARIO HUARPE

La asamblea se desarrolló en la sede ubicada en avenida España 510 Sur, Capital. Entre los puntos establecidos en el orden del día también estuvo la elección de un asambleísta para redactar el acta y de otros dos para suscribirla conjuntamente.

El principal objetivo de la reunión fue definir a los integrantes del órgano electoral. La Junta Electoral quedó conformada por tres miembros titulares y tres suplentes, quienes deberán llevar adelante las distintas tareas vinculadas con el proceso electoral de la Asociación.

Al respecto, la secretaria general de ATPREC, Myriam Pérez, explicó que la asamblea permitió cumplir con aspectos formales y, al mismo tiempo, avanzar en cuestiones relacionadas con la elección de autoridades.

“Había que elegir a la Junta Electoral, que son tres titulares y tres suplentes, que son los que van a llevar adelante todo el control y fiscalización de las próximas elecciones”, señaló Pérez en diálogo con DIARIO HUARPE.

La dirigente indicó que antes de llegar a la fecha prevista para los comicios deberán cumplirse distintos plazos y requisitos vinculados con la comunicación del proceso electoral. “Antes hay que cumplir con plazos procesales de comunicación por medios de comunicación vigentes, edictos y ese tipo de cosas”, explicó.

De esta manera, la conformación de la Junta Electoral representa uno de los pasos dentro del cronograma que deberá atravesar la organización para llegar a las elecciones de diciembre.

Debate sobre las listas

Durante la asamblea también surgió la necesidad de generar nuevos espacios de discusión entre los afiliados de cara a la conformación de las listas que podrían competir en los comicios.

Según Pérez, el objetivo es analizar quiénes tienen intención de integrar una lista, cuáles son los puntos en común entre los distintos sectores y si existe la posibilidad de confluir en una propuesta conjunta.

“También surgió la necesidad de volver a reunirnos para debatir acerca de quiénes quieren conformar una lista o varias listas, qué puntos en común tienen para poder agruparse en una sola lista o lo que fuere”, sostuvo.

En ese sentido, la dirigente señaló que el intercambio entre los integrantes de la Asociación continuará en las próximas semanas, mientras se cumplen los requisitos formales establecidos para el proceso electoral.