Un hombre de 44 años fue aprehendido en la madrugada de este lunes en el departamento Chimbas, luego de ingresar a robar a una sucursal de la cadena comercial Grido y sustraer una caja registradora con aproximadamente quinientos mil pesos ($500.000) en su interior. El procedimiento quedó a cargo de la UFI Flagrancia bajo el Procedimiento Especial.

El hecho se registró este 31 de agosto de 2026, cerca de las 03:00 horas, en la intersección de calles 25 de Mayo y Roca. De acuerdo con el parte oficial de la Subcomisaría Cipolletti, el operativo se originó cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención —integrado por el Oficial Ayudante Lucas Brizuela, el Cabo José Bordón y el Agente Darío López— fue alertado por el Cabo Juan Palacios (motorista de Base 5). El efectivo advirtió que dos sujetos masculinos intentaron sustraer efectos del local comercial y luego escaparon hacia el interior del Barrio 07, Conjunto 2.

Ante la alerta, los uniformados iniciaron una persecución coordinada que permitió dar alcance y aprehender a uno de los sospechosos, identificado como Martín Ezequiel Moreno (44). En el lugar intervino el Dr. Caballero, representante del Sistema Acusatorio, quien se apersonó en la escena y dispuso el inicio formal del Legajo Nº 38/26 bajo la órbita de Flagrancia.

Las pericias iniciales en el comercio damnificado, propiedad del comerciante Jorge Alejandro Carbajal (46), constataron daños materiales significativos en la persiana y en el cristal de la puerta de ingreso. Fue a través de esa abertura que el acusado logró introducirse al establecimiento, donde fue sorprendido in fraganti con la caja registradora que contenía la recaudación. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para dar con el segundo involucrado que logró fugarse.