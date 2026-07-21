Atraparon a Cami Homs muy cerca de De Paul y Tini se puso celosa

El lunes 20 de julio aterrizó en Ezeiza un vuelo que trasladaba a los parientes de los futbolistas de la Selección Argentina tras el Mundial 2026. Entre los presentes en la terminal se encontraba Camila Homs, quien asistió para encontrarse con sus hijos, Francesca y Bautista, luego de que los niños compartieran semanas con su padre, Rodrigo de Paul.

La modelo llevaba en brazos a Aitana, la hija que tuvo con su actual pareja, José Sosa. Ante las cámaras del programa Hablemos de esto, Homs explicó su presencia en el lugar al decir "Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela".

Sobre cómo vivió el tiempo sin los menores de siete y cinco años, la mujer se limitó a comentar "Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando". El reencuentro se produce poco después del cumpleaños número cinco de Bautista, fecha que motivó un mensaje de su madre en redes sociales.

En aquel posteo, ella confesó "Me cuesta" y añadió "Bau. Un día como hoy, hace cinco años, llegabas vos. Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos, pero las palabras no alcanzan para descifrar tu bondad y dulzura que hacen desbordar mi corazón".

Homs también compartió sus sentimientos sobre la maternidad al escribir "Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos" y remarcó que siente "un inmenso orgullo" por el niño.

Respecto a la distancia física que los separó durante el torneo en Estados Unidos, expresó "Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también". Para finalizar su dedicatoria, le deseó "Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad, chiquito mío. Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños hijito. No puedo explicar cuánto te amo" en un texto que incluyó un corazón rojo.