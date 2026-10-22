Atraparon a dos mega famosos hombres dándose besos en un boliche

Lizy Tagliani, Julieta Calvo, Josefina China Ansa, Julieta Poggio, Sebastián Presta, Luck Ra, Grego Rossello, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Pablo Migliore y Alejandro Lerner protagonizaron una jornada llena de revelaciones del elenco televisivo. La comediante sorprendió a la audiencia durante su visita al programa matutino al detallar cada momento de la desmedida salida nocturna que compartieron sus compañeros del certamen culinario.

La velada comenzó con una cena en el restaurante perteneciente al marido de la actriz Julieta Calvo donde todos comieron y tomaron bastante. Luego del encuentro gastronómico un grupo integrado por la China Ansa, Julieta Poggio, Sebastián Presta y Luck Ra decidió trasladarse hacia la zona de la costanera para continuar con el festejo en un boliche bailable.

Durante la estadía en el local nocturno ocurrieron situaciones románticas insólitas que la humorista no dudó en exponer públicamente. "Hubo beso pero dijeron que no diga, yo no fui al boliche. Se desconocieron", expresó la conductora al aire para describir la intensidad de sus colegas.

La narración continuó con detalles sobre los acercamientos afectivos dentro de la pista de baile entre los integrantes del programa. "Presta se dio un besito con alguien de su mismo sexo, después hubo más besos", afirmó la comediante. Luego agregó sospechas sobre los involucrados señalando que no sabía si fue con Luck Ra o con Grego, a quien definió como "un perro chihuahua alzado, le quiere dar a todo" antes de seguir el evento en la vivienda del cantante.

En el transcurso de la entrevista la artista también fue consultada por los supuestos conflictos laborales entre dos famosas del equipo. Respecto a la relación entre Edith Hermida y Karina Mazzocco la humorista manifestó que "Edith y Mazzocco no creo que se odien pero son muy diferentes, no tienen por qué quererse", minimizando los rumores de peleas internas.

El acontecimiento más disparatado ocurrió en el plano tecnológico dentro del chat grupal que comparten todos los participantes. "En la fiesta eliminaron a uno del grupo de WhatsApp: Pablo Migliore a Lerner", reveló la protagonista. "Según Pablo hubo alguien que le sacó el teléfono, le pidió para hacerse una foto, y entró al grupo y eliminó a Lerner desde su celular. Me parece horrible, de mal compañero", remató la presentadora mientras las panelistas del ciclo señalaban a la propia comediante como la autora intelectual del complot.