Atraparon a los "Matacos": robaron el conejo de una nena y destruyeron una casa

Un repudiable y llamativo episodio delictivo sacudió las primeras horas de este jueves al departamento Chimbas, donde una conocida dupla de delincuentes cometió un saqueo con ribetes insólitos que incluyó el robo de un animal doméstico, daños totales en un baño y una violenta resistencia a los golpes tras una persecución policial, según confirmaron fuentes policiales a Telesol Diario.

El hecho se desató pasadas las 7 en un inmueble situado en Villa Centenario, cuando personal de la Unidad Operativa Centenario y de la Unidad Operativa Mariano Moreno realizaba tareas de patrullaje preventivo y el servicio de emergencias 911 emitió una alerta sobre un robo en proceso en una vivienda que en ese momento contaba con moradores en su interior.

Al llegar rápidamente a la escena, el propietario de la casa dialogó con los uniformados y describió un escenario indignante al relatar que los malvivientes no solo le habían desvalijado por completo el domicilio, sino que en su huida se llevaron un conejo que era la mascota de su hija pequeña, además de arrancar de cuajo y destrozar por completo el lavamanos del baño.

Ante esta situación, los voceros de la fuerza de seguridad precisaron un detalle aberrante sobre las intenciones de los delincuentes con respecto al animal sustraído, ya que afirmaron que los sospechosos tenían planeado comérselo, lo que incrementó la indignación de los vecinos de la zona ante el accionar de esta peligrosa dupla delictiva.

Con las descripciones físicas y los datos aportados por la víctima, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo por las inmediaciones que permitió avistar a los sospechosos, los cuales al notar la presencia policial iniciaron una frenética huida que desencadenó una persecución por las calles del vecindario hasta que ingresaron a la fuerza a una vivienda.

La situación se tornó extremadamente tensa cuando los ladrones intentaron atrincherarse en el domicilio y familiares de los sospechosos salieron en su defensa, desatando una feroz gresca a golpes de puño y patadas contra el personal policial con el claro objetivo de entorpecer el procedimiento y evitar de este modo la captura de los prófugos.

El nivel de violencia y el caos generado obligaron a los agentes intervinientes a solicitar de manera urgente refuerzos de la Policía Comunal, logrando mediante un gran despliegue táctico doblegar la resistencia de los agresores y reducir finalmente a los revoltosos que intentaban frustrar el operativo de seguridad en el vecindario.

Los aprehendidos e identificados formalmente fueron los hermanos Elías Monárdez de 20 años e Isaías Monárdez de 18 años, quienes son ampliamente conocidos en el ambiente delictivo bajo el alias de Los Matacos, de acuerdo con los precisos datos informados por las fuentes policiales que intervinieron en el esclarecimiento del hecho.

Tras finalizar el intenso procedimiento, ambos sujetos quedaron vinculados al sistema especial de Flagrancia bajo la grave carátula legal de robo, siendo trasladados de inmediato y alojados en calidad de detenidos en los calabozos correspondientes de la Comisaría 17ma a la espera de las medidas judiciales pertinentes.