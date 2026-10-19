Atraparon a María Becerra abrazando a un famoso y estalló el escándalo

Susana Roccasalvo y la panelista Lola Cordero revelaron detalles de un emotivo momento protagonizado por María Becerra y Laura Panam Franco durante la ceremonia de los Martín Fierro de la Música, entregados el 14 de octubre en el Teatro Porteño. La famosa cantante se levantó de su lugar para abrazar a su ídola de la infancia y terminó llorando de la emoción ante todos los presentes.

Susana Roccasalvo presenció la escena desde la mesa de al lado y relató en su programa Implacables: “Le mandé ayer a Laura las fotos, porque estaba sentada al lado de la mesa de María Becerra, veo que se levanta, la abraza a Panam y se pone a llorar. Yo saqué fotos”. Luego explicó: “Después me enteré que la emoción de María Becerra era porque no la conocía a Panam personalmente y era su ídola de chiquita. Tremenda artista, emocionada y abrazada a su ídola. Me pareció una cosa tan tierna”.

Por su parte, Lola Cordero sumó una reflexión sobre las experiencias difíciles que conectan a ambas figuras. La periodista señaló: “Son mujeres que comparten situaciones personales importantes. María Becerra viene de atravesar situaciones en las que casi se les va la vida con los embarazos ectópicos”. Luego añadió: “Panam también atravesó por el hecho de perder a su bebé. Tienen mucho en común y no sé si habrán hablado cuando atravesaron estas situaciones”.