Un adolescente de 17 años fue aprehendido este martes en Chimbas luego de ser observado cuando intentaba sustraer una bicicleta de un local ubicado en Villa El Salvador. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Niñez y Adolescencia, que se encontraba realizando un oficio judicial en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:50. Según informaron fuentes policiales, los efectivos advirtieron que el menor había tomado una bicicleta de un comercio y que otra persona corría detrás de él mientras pedía ayuda.

El procedimiento

Ante esta situación, los efectivos intervinieron y lograron aprehender al adolescente. Durante el procedimiento también secuestraron una bicicleta de color verde, que habría sido sustraída del local.

Tras la intervención policial, el joven fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que en la Comisaría 17ª se realizaron las actuaciones legales correspondientes.

El caso quedó en manos del 2° Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que caratuló el hecho como hurto calificado en grado de tentativa.

La investigación continuará bajo intervención de la Justicia especializada, que deberá determinar las circunstancias del episodio y las medidas correspondientes para el adolescente.