Un procedimiento realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur terminó con la detención de un hombre acusado de portación ilegítima de arma de fuego, luego de un violento episodio ocurrido en el interior del barrio El Molle, en el departamento Rawson.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento especial tras la aprehensión del sospechoso y el secuestro de un arma de fabricación casera.

El arma secuestrada será sometida a pericias para determinar si está apta para el disparo.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 20.12 de este domingo, cuando personal policial fue comisionado al interior del barrio El Molle, en jurisdicción de la Comisaría 6ª, luego de recibir un aviso sobre un desorden protagonizado por varias personas.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de individuos que se arrojaba elementos contundentes y se agredían verbalmente. Sin embargo, la situación cambió de inmediato cuando los presentes advirtieron la llegada de los móviles policiales. En ese momento, los involucrados se dispersaron y algunos comenzaron a arrojar objetos contra los uniformados.

En medio del procedimiento, los policías lograron identificar a uno de los participantes, quien vestía un pantalón de buzo gris y una remera del mismo color con vivos celestes en las mangas. Según el informe oficial, el hombre sostenía un elemento metálico en una de sus manos similar a una pistola.

Los efectivos le dieron la voz de alto, pero el sospechoso hizo caso omiso y aceleró el paso en dirección a una vivienda con cierre perimetral ubicada junto a una vereda. Durante la persecución, se le cayó un objeto al suelo, circunstancia que permitió a los policías interceptarlo pocos metros después.

El instrumento que fue fabricado para efectuar disparos contaba con partes de una pistola verdadera.

Al realizar un palpado preventivo y revisar el lugar donde había caído el elemento, los uniformados constataron que se trataba de un arma de fuego de fabricación casera. El arma estaba compuesta por dos piezas de caño ensambladas con características similares a una pistola, por lo que fue secuestrada de inmediato como evidencia.

Tras el hallazgo, el personal policial aprehendió a Isaías Ruiz Flores, de 28 años, domiciliado en el Médano de Oro, Rawson. La causa fue caratulada como portación ilegítima de arma de fuego y el orden público fue considerado como damnificado.

Mientras el procedimiento se desarrolló, las agresiones contra los efectivos continuaron por parte de otras personas que permanecieron en el sector, situación que dificultó la identificación del origen del conflicto. Ante ese escenario y luego de concretar la detención y el secuestro del arma, los uniformados se retiraron del lugar.

Posteriormente, el personal actuante mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal Gustavo Mendoza se presentó en el lugar y, tras consultar con el fiscal de turno de la UFI Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para avanzar con la investigación judicial del hecho.