Un sujeto de 19 años fue detenido este jueves en la mañana en el departamento Rawson, luego de ser señalado como presunto autor del arrebato de un teléfono celular. El procedimiento se produjo tras una rápida intervención policial y luego de que civiles retuvieran al sospechoso a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el hecho.

El episodio se registró alrededor de las 8:57, en inmediaciones de calle Santa Rosa y Ezpeleta, jurisdicción de la Comisaría Sexta. Personal de la Unidad Operativa Preventiva Norte realizaba recorridas de prevención cuando recibió una comunicación del operador del 911, que solicitó la presencia de un móvil por un presunto robo bajo la modalidad de arrebato.

De acuerdo con la información incorporada al procedimiento, un sujeto había sustraído un teléfono celular y luego había escapado a pie en dirección sur por calle Félix Aguilar. Ante la alerta, los efectivos iniciaron la búsqueda para localizar al sospechoso.

El celular pertenecía a una mujer de 28 años.

La persecución tuvo un rápido desenlace. Apenas dos minutos después del hecho, alrededor de las 8:59, otra comisión policial recibió la información de que el presunto autor había sido retenido por civiles en la intersección de calle España y calle 5.

Hasta ese lugar se trasladaron efectivos de la Unidad Operativa Preventiva Norte y el móvil H-81. Al arribar, los policías encontraron al joven retenido y procedieron a intervenir en la situación.

El aprehendido fue identificado como Jonathan Gabriel Castro, de 19 años, quien quedó vinculado a una investigación por robo simple en grado de tentativa. Durante el procedimiento también fue recuperado un teléfono celular marca TCL, modelo 405, de color azul oscuro y con funda transparente, que fue incorporado como elemento secuestrado en la causa.

Una vez concretada la aprehensión, el personal policial estableció comunicación con el Sistema Acusatorio, donde fue atendido por el cabo primero Francisco Romera. Desde allí se puso la situación en conocimiento del fiscal Francisco Montaño, quien dispuso la intervención del fiscal José Quiroga.

El funcionario judicial se hizo presente en el lugar, tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento y, tras interiorizarse de lo ocurrido, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Castro quedó entonces a disposición de la UFI Flagrancia, que debía avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las medidas procesales a seguir en el marco de la investigación por el presunto robo simple en grado de tentativa.

La intervención policial se produjo pocos minutos después de recibido el alerta del 911 y permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones de calle España y calle 5, donde había sido retenido previamente por civiles.