Atraparon a una ex de la Selección Argentina a los besos con un modelo

Cami Mayan sorprendió a la audiencia de Luzu TV durante una emisión del programa Patria y Familia. En medio de una clase de actuación, la influencer se besó con Lucas Sapoznik y el fragmento no tardó en replicarse en diversas plataformas digitales. El joven involucrado cuenta con una trayectoria de varios años en el modelaje y la actuación.

Sapoznik participó en campañas para diversas marcas de ropa interior masculina y sus publicaciones en redes sociales reciben interacciones de usuarios de todo el mundo. Actualmente posee una comunidad de más de 80 mil seguidores en TikTok donde acumula cerca de tres millones de likes con videos sobre su estilo de vida y humor.

El futuro cercano del artista incluye un compromiso laboral en el exterior ya que se trasladará a Ecuador por un periodo de tres meses. Este nuevo desafío profesional llega justo después de su paso por el estudio de streaming donde su participación generó una fuerte repercusión mediática. Su perfil digital continúa en ascenso mientras se consolida en el ambiente artístico nacional e internacional.