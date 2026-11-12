Atraparon al policía de Capital que habría ayudado a escapar a una ladrona

El policía identificado es investigado por la fuga de Marcela Alejandra Díaz en la Comisaría 3ª de Trinidad. Según confirmó Sanjuan8, la UFI Delitos Especiales solicitó una audiencia para los próximos días con el fin de avanzar en la acusación contra el efectivo. La causa quedó caratulada bajo la figura de evasión culposa tras analizar las medidas de seguridad.

La investigación determinó que el candado de una de las puertas de la celda femenina quedó abierto durante la madrugada del 5 de noviembre. Esa irregularidad permitió que la mujer escapara por el sector trasero del edificio policial. La Fiscalía revisó cámaras de seguridad, filmaciones y testimonios para establecer qué agente tenía a su cargo la custodia del sector.

Marcela Alejandra Díaz, de 33 años, había sido detenida tras un intento de hurto en el local de indumentaria Influencer Store junto a su hija de 15 años. Durante ese episodio previo, la adolescente ocultó un top de $20.000 entre sus pertenencias mientras su madre distraía a la empleada del comercio. Luego de escapar alrededor de las 4 de la madrugada, fue recapturada sin incidentes en una vivienda del barrio Belgrano en Rawson.

Paralelamente, la causa originada por el intento de robo tuvo una resolución reciente en la Justicia local. La mujer recibió una condena de tres meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado por hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una persona menor de edad. Además, el fallo judicial la declaró reincidente y dispuso su prisión preventiva.

Ahora el foco de la investigación judicial se concentra en el efectivo individualizado que debía garantizar el cierre de la celda. Si se concreta la audiencia prevista para el lunes o martes próximos, el uniformado deberá responder ante la Justicia por su presunta responsabilidad en las condiciones que facilitaron la evasión.