Atraparon al Turco Naim con una mujer misteriosa y crecen los rumores

A más de dos años de su comentada separación de Emilia Attias, el Turco Naim vuelve a estar en el centro de la escena mediática. El actor fue fotografiado en una salida nocturna muy bien acompañado, lo que despertó inmediatas sospechas sobre su presente amoroso.

La imagen se difundió a través de la cuenta de Instagram Gossipeame, donde compartieron la postal del humorista caminando junto a una joven. Según revelaron en la misma publicación, ambos asistieron a una función de la obra La cena de los tontos.

El detalle de la foto del Turco Naim que llamó la atención

Horas después de revelar la primera captura, la misma cuenta aportó un dato clave que refuerza las versiones de noviazgo. Ante la consulta de los seguidores sobre la actitud de la pareja, confirmaron que salieron de la mano del lugar.

Desde la cuenta reaccionaron con firmeza ante el dato y dieron a entender que el artista podría estar apostando nuevamente al amor. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la relación ni se conoce la identidad de la acompañante.

La reaparición pública del actor genera gran repercusión tras el fin de su vínculo con Emilia Attias, con quien compartió dos décadas de relación y tiene una hija llamada Gina.