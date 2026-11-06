Atraparon en Rawson a la mujer que se escapó de una comisaría de Capital

Marcela Alejandra Díaz, de 33 años, fue capturada este jueves en Rawson luego de escapar durante la madrugada de la Comisaría 3ª de Trinidad, en Capital. La imputada permanecía alojada en dicha sede policial a raíz de una causa iniciada por el delito de hurto en grado de tentativa.

Las brigadas de investigaciones iniciaron la búsqueda de Marcela Alejandra Díaz cerca de las 4, momento exacto en el que logró retirarse del edificio policial. Las tareas operativas permitieron localizar a la implicada en una residencia ubicada en el barrio Belgrano, donde estaba acompañada por un hombre conocido en el ámbito delictivo bajo el apodo de "El Negro Tara". Las autoridades confirmaron que el procedimiento de detención se concretó de manera efectiva y sin ningún tipo de altercado.

La causa por el escape intenta esclarecer el mecanismo mediante el cual Marcela Alejandra Díaz logró dejar la dependencia. La aprehendida se encontraba sola en la celda del sector femenino y logró abrir el calabozo para salir por un portón trasero. Las primeras averiguaciones determinaron que esa puerta disponía de un pasador metálico pero carecía de candado de seguridad.

La investigación apunta a un presunto delito cometido por un funcionario público que omitió asegurar la puerta al liberar a otro sujeto. La Unidad Fiscal solicitó las grabaciones de las cámaras de vigilancia para reconstruir el trayecto de la mujer y confirmar las posibles fallas en los protocolos de custodia de la comisaría.

La privación de la libertad de Marcela Alejandra Díaz ocurrió tras un hecho cometido junto a su hija de 15 años en el comercio Influencer Store, situado en avenida Rioja entre Libertador y Laprida. Cerca de las 13.19 la joven sustrajo una prenda de vestir mientras su madre cumplía el rol de cómplice, lo que motivó la intervención del Cuerpo Especial de Vigilancia en la intersección de avenida Rioja y Libertador. La Unidad de Abordaje Territorial inició el Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una menor.