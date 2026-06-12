Atraparon infraganti a Marcelo Tinelli junto a una de sus ex en Miami

Un nuevo dato sobre la ubicación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Miami generó versiones de un acercamiento entre ambos. Según informaron en Primicias Ya, la modelo peruana se encuentra alojada a pocas cuadras de la residencia del conductor argentino.

Tinelli se instaló en Estados Unidos para encabezar un programa de streaming para Infobae mientras comparte tiempo con sus hijos Fran y Mica, a los que se sumarán Cande y Lolo próximamente. Sobre su presente profesional, el conductor manifestó que "Estoy feliz" y detalló que "Es un proyecto que me tiene muy muy entusiasmado y que va a ir creciendo de a poco".

En ese sentido, agregó que "Me volvieron las ganas, las alegrías, las ilusiones y todas esas cosas que a uno le vuelven cuando hace algo que le gusta". A pesar de estas declaraciones y de su reacción al hablar de su noviazgo con Rossana Almeyda, no hubo señales públicas de un reencuentro con su expareja tras el fin del vínculo.

La información reconstruida por el equipo de América señala que Milett se hospeda en el hotel Ritz Carlton mediante un sistema de canje. Este alojamiento se ubica a escasa distancia de la propiedad alquilada para el conductor.

En cuanto a sus movimientos, Martín Salwe consultó al dueño de un bar en Ocean Drive, quien confirmó que ambos pasaron por allí en distintos momentos. Mientras Tinelli cenaba en North Bay Village, Damasia Ochoa indicó que la modelo estaba en Brickell, a unos 20 minutos.