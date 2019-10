Atribuyen 18 autos y ocho viviendas al presunto narco enfrentado a "Los Monos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fiscal federal 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, le atribuyó al empresario rosarino Luis Alberto Paz la posesión de 18 autos y 8 inmuebles que habría adquirido con recursos provenientes del narcotráfico, al pedir elevar a juicio oral la causa por la que fue detenido en diciembre último. Además de acusarlo como organizador de una banda narco, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a Paz por lavado de activos. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio al que accedió Télam, en los últimos años Paz acumuló un patrimonio –en forma directa o a través de presuntos testaferros- incompatible con los ingresos declarados. "El patrimonio del nombrado aparece compuesto injustificadamente -cuanto menos- por un total de dieciocho vehículos y ocho inmuebles, lo cual demuestra una evidente asimetría entre sus ingresos lícitos acreditados", escribió el fiscal. En esa línea, agregó que "cabe concluir que el valor de los bienes cuya adquisición, venta, transmisión y disimulación constituyen materia de imputación, supera de forma manifiesta la renta que el imputado podría haber producido de manera lícita". Según el detalle elaborado por Rodríguez, el patrimonio de Paz estaba compuesto al momento de su detención por un Renault Logan 2012; un Volkswagen Bora del mismo año; una pick up Amarok; una Ford Ranger 2001 comprada en 2016; un Fiat Palio 2017; un Fiat Siena 2005 y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2006 adquirida en 2011 por su ex esposa, entre otros. Su flota automotor también estaba integrada por tres camiones, uno Mercedes Benz, otro Fiat y un Scania, y tres semirremolques marca Montenegro. Según el fiscal, estos tres últimos fueron integrados al patrimonio del acusado a través de la sociedad Paz SRL. La sociedad fue constituida en enero de 2011 e integrada por Mercedes y Belinda Paz, hijas del acusado, y ex esposa, Ana María Ferrari. Del análisis de la información societaria, Rodríguez descubrió que luego fueron incorporados como socios –mediante el aumento del capital social de la firma- Emanuel Maximiliano González, Fernando Andrés González y Beatriz María del Luján González, que aportaron los semirremolques. Para el fiscal, teniendo en cuenta que los nuevos socios no poseían ingresos como para justificar esos aportes, en realidad se trató de una maniobra de simulación de los recursos del propio Luis Paz, ya que luego fueron vendidos. Del mismo modo, a través de sociedades o prestanombres, Paz adquirió en el período bajo análisis ocho inmuebles, entre los que se destacan una vivienda en el country Los Molinos de Recreo; un terreno de 2.054 metros cuadrados con 1.097 edificados en Rosario que tiene dos galpones contiguos; un departamento en la misma ciudad donde fue detenido con drogas otro de los seis imputados en la causa por narcotráfico; y una mansión en bulevar Rondeau al 3900. Una escucha realizada a Graciela Franco, actual pareja de Paz, revela durante una conversación con un agente inmobiliario que esa última propiedad "tiene un precio de venta estimado de U$s 420.000" mientras otra que posee en el barrio de Fisherton asciende "a U$s 520.000".