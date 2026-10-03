Una cobertura periodística sobre las consecuencias de las fuertes lluvias en Monterrey, México, terminó abruptamente cuando una camioneta embistió a una periodista y a su camarógrafo mientras realizaban una transmisión en vivo.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 2 de octubre sobre la avenida Morones Prieto, en una zona afectada por deslaves y acumulación de agua. Alma de la Rosa Flores se encontraba frente a la cámara junto a Cristo Morales, encargado de realizar las imágenes para el canal Gamavisión.

Los periodistas estaban informando sobre los daños provocados por el temporal cuando una camioneta Jeep Patriot azul perdió el control sobre el pavimento mojado y se dirigió hacia ellos.

El vehículo impactó primero a la reportera y también golpeó al camarógrafo. La transmisión se interrumpió inmediatamente después del choque y las imágenes del momento quedaron registradas por la propia cámara.

Qué les pasó a los periodistas

Luego del accidente, personal de Protección Civil de Monterrey asistió a los dos trabajadores de prensa y los trasladó a un centro médico.

Según los reportes publicados después del hecho, Cristo Morales sufrió fracturas, mientras que Alma de la Rosa presentó múltiples golpes y contusiones. La periodista posteriormente comunicó que ambos se encontraban estables.

"Estamos vivos de milagro", expresó De la Rosa Flores horas después del accidente, al agradecer los mensajes recibidos y brindar detalles sobre su estado de salud. La reportera señaló que permanecía bajo atención médica y que, en principio, no presentaba fracturas, mientras que su compañero sí había sufrido algunas fracturas.

El temporal había provocado múltiples incidentes

El atropellamiento ocurrió en medio de un fuerte temporal que afectó distintos sectores de Nuevo León. Las lluvias generaron inundaciones, acumulación de agua y deslaves en diferentes puntos de la región.

Precisamente, los periodistas se encontraban realizando la cobertura de uno de esos incidentes cuando fueron alcanzados por la camioneta.

Antes del atropellamiento, la cronista también había informado sobre otro accidente ocurrido en el mismo sector, donde un motociclista había chocado contra ramas de árboles que habían caído como consecuencia de las lluvias.

El conductor de la camioneta quedó a disposición de las autoridades locales luego del accidente.