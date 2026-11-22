Un conductor atropelló a un ciclista de 27 años en la ciudad de La Plata y escapó del lugar con la bicicleta enganchada debajo de su vehículo. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de vecinos de la zona, que captaron cómo el rodado era arrastrado por el asfalto y generaba chispas durante la fuga.

El episodio ocurrió el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 20:46, en la intersección de las calles 167 y 523, en la localidad de Melchor Romero. Tras el impacto, el automovilista continuó su marcha sin detenerse para asistir a la víctima, que debió ser trasladada a un centro de salud.

El ciclista fue trasladado al hospital

Luego del siniestro, una ambulancia del SAME asistió al joven y lo trasladó al Hospital Alejandro Korn. Según la información difundida, ingresó con politraumatismos, aunque permanecía consciente y fuera de peligro.

La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente por la conducta del conductor, que abandonó el lugar después de embestir al ciclista. Las imágenes de las cámaras particulares se convirtieron en una prueba importante para reconstruir lo sucedido.

La fuga quedó registrada en video

Las grabaciones muestran cómo el vehículo se aleja de la escena con la bicicleta atrapada en la parte inferior de la carrocería. Durante el recorrido, el contacto del rodado con el pavimento provocó chispas que quedaron registradas en las imágenes.

Los registros fueron aportados para colaborar con la investigación y permitir la identificación del automovilista. Los investigadores buscan establecer las características del vehículo y reconstruir el recorrido que realizó después del impacto.

La Policía busca al conductor

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría Decimocuarta de Melchor Romero intervinieron en el lugar y preservaron la escena para las pericias correspondientes. En paralelo, el Gabinete Técnico Operativo trabaja con las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 del Departamento Judicial La Plata. Mientras tanto, la investigación continúa para localizar al conductor que escapó sin asistir al ciclista.