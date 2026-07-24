Un hombre de 48 años se entregó en la Comisaría 28ª, acompañado por un abogado, 36 horas después de haber protagonizado un siniestro vial en el que un motociclista quedó gravemente herido y fue abandonado en el anillo interno de la avenida de Circunvalación, en Capital. El conductor quedó detenido y a disposición de la UFI Delitos Especiales, que intervino en la investigación.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes, alrededor de las 2, cuando Ricardo Ángel Rodríguez, de 57 años, un empleado del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos por el anillo interno de la Circunvalación, aproximadamente a la altura de avenida José Ignacio de la Roza.

Una ambulancia de fenix Salud trasladó inconsciente al motociclista herido de gravedad.

Según la información aportada por la familia del herido, Rodríguez fue encontrado tendido a un costado de la cinta asfáltica, mientras que su motocicleta quedó varios metros más adelante, sobre la vía rápida. Una pareja que circulaba ocasionalmente por el lugar advirtió la presencia del rodado y luego observó a una persona inmóvil sobre el asfalto.

A pesar de la intensa llovizna que se registró durante esa madrugada, los automovilistas se acercaron y constataron que el hombre se encontraba inconsciente, aunque todavía respiraba. De inmediato solicitaron la presencia de una ambulancia y de la Policía.

Rodríguez fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió atención médica. Posteriormente, la familia fue notificada sobre el siniestro a partir de la documentación que llevaba consigo. En un primer momento, se les informó que el hombre habría sufrido una caída de la motocicleta.

Sin embargo, el cuadro médico que presentó generó dudas entre sus familiares. Según indicó su hija, Sol Rodríguez, el hombre sufrió la fractura de nueve costillas y de una muñeca, una fisura en la cadera, una contusión pulmonar, un traumatismo encéfalo craneano y complicaciones respiratorias. Además, los médicos informaron que presentó líquido en los pulmones y que habría broncoaspirado mientras permaneció tendido durante aproximadamente 40 minutos bajo la lluvia.

Ante la gravedad de las lesiones, la familia comenzó a reconstruir lo ocurrido. Sol Rodríguez se presentó en la Comisaría 28ª y, al observar el estado de la motocicleta, advirtió que el rodado presentaba daños compatibles con un impacto en la parte trasera. Además, la patente se encontraba partida en dos.

El vehículo de B:M presenta daños compatibles con el choque a Ricargo Ángel Rodríguez.

La mujer solicitó que se investigara el hecho y que se revisaran las cámaras de seguridad ubicadas en la zona de la Circunvalación. A partir del análisis de las imágenes y de las tareas investigativas, los investigadores identificaron un automóvil Fiat Cubo de color gris que podría haber participado en el siniestro vial.

Mientras la investigación avanzó, las autoridades buscaron identificar al conductor del vehículo. Finalmente, 36 horas después del hecho, un hombre cuyas iniciales fueron identificadas como B.M., de 48 años, se presentó en la Comisaría 28ª acompañado por un abogado.

El hombre manifestó que habría protagonizado un siniestro vial en el mismo lugar y horario en que Rodríguez resultó herido. Tras su presentación, quedó detenido y a disposición de la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del impacto y la responsabilidad que le correspondió en el hecho.

Mientras tanto, Ricardo Rodríguez permanece internado en terapia intensiva de un sanatorio privado. Según explicó su hija, su estado de salud continúa siendo grave y la familia recibió de los médicos la explicación de que el tiempo que permaneció abandonado en la vía pública, bajo la lluvia y con graves lesiones, complicó aún más su cuadro clínico.