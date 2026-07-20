Atropelló, mató a una mujer en Rawson, se dio a la fuga y lo atraparon

La madrugada de este lunes se tiñó de luto en el departamento de Rawson tras un incidente vial que terminó con la vida de una mujer. El hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana en el lateral de la Ruta 40, específicamente en la calle General Mosconi. Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue embestida por un vehículo que se retiró del lugar de manera inmediata sin prestar ningún tipo de auxilio.

A pesar de recibir asistencia médica de urgencia en el sitio por parte del personal de emergencias, la mujer falleció mientras era trasladada hacia el centro de salud más cercano. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado datos sobre la identidad o la edad de la persona fallecida.

La fuga del responsable duró poco tiempo. Integrantes de la fuerza policial confirmaron que lograron localizar el rodado involucrado y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien viajaba acompañado por otras personas al momento de ser interceptado.

En el lugar del siniestro se encuentran desempeñando sus tareas los peritos de la Policía Científica y el personal de la Comisaría 36ta. También intervienen miembros de la UFI de Delitos Especiales con el objetivo de establecer las circunstancias precisas que desencadenaron este trágico suceso.