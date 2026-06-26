



Continúa aumentando el número de víctimas tras los dos terremotos que azotaron Venezuela en las últimas 24 horas. Según reportó el Gobierno de Delcy Rodríguez, unas 235 personas fallecidas se confirmaron y más de 4.300 heridos.

"En el sistema público, hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos [...] y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, al canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, comunicó que más de 150 pacientes están siendo atendidos en clínicas privadas, que también se han unido a los esfuerzos para atender a los heridos junto a 5.000 profesionales de la salud, entre los que se encuentran 1.200 médicos que están brindando atención.

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles poco después de las 18 hs. (hora local de Caracas) en la tarde del miércoles provocando el derrumbe de edificios, daños en infraestructuras críticas y la evacuación apresurada de miles de personas.

El primer movimiento telúrico registrado tuvo una magnitud de 7,2 con epicentro a unos 21 kilómetros de la ciudad de Montalbán, en el estado Carabobo. El segundo, una de 7,5 y se ubicó a 23 kilómetros de la ciudad de Yumare, estado Yaracuy. En redes sociales circulan videos del momento y los daños posteriores.

La presidenta encargada de Venezuela declaró "estado de emergencia" en el país. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez informó de que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

El estado de La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande, reportó el diario El Nacional.

Allí ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia. Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

Al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura públicas resultaron dañadas.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal «VENApp» para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no lograron establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

La emergencia en la nación movilizó tanto a la sociedad civil como a la comunidad internacional. Por un lado, diversas organizaciones civiles y empresariales han activado campañas de recolección de insumos para los damnificados.

