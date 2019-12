Aumentaron a un millón de pesos la recompensa por datos del médico desaparecido en San Francisco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Familiares del médico ginecólogo que permanece desaparecido desde el pasado jueves luego de ser visto en la localidad cordobesa de San Francisco, donde vive, aumentaron hoy a un millón de pesos la cifra de dinero en efectivo ofrecida como recompensa para quien aporte “información certera” sobre su paradero.



Los allegados al médico subieron de 100.000 a un millón de pesos la suma con la que recompensarán a quien brinde datos objetivos sobre el paradero de Daniel Casermeiro, de 61 años, quien tuvo el jueves el último contacto con su familia, y cuya búsqueda es comandada por la fiscalía de Instrucción de San Francisco, a cargo de Bernardo Alberione, quien afirmó a Télam que “no hay novedades y seguimos trabajando”.



El círculo íntimo de Casermeiro comunicó mediante redes sociales, de acuerdo a lo informado por el medio local La Voz de San Justo, que ofrece la recompensa “por datos certeros”, y quien tenga alguna información puede “comunicarse únicamente al 3564668193", expresó la nuera del médico desaparecido en una historia de Instagram.



El operativo de búsqueda de Casermeiro es encabezado por la Unidad Regional Departamental San Justo e interviene personal de la División Investigaciones, del Departamento Coordinación Operacional, de Patrulla Preventiva, Patrulla Motorizada, Patrulla Rural, infantes Policía Barrial, Sub Comisaría Freyre, Sub Comisaría Devoto y Destacamento Luxardo, totalizando 80 efectivos afectados a los trabajos.



Desde el entorno de Casermeiro aseguraron a los medios que el médico no tenía motivos aparentes para desaparecer y que en los últimos días no se había mostrado preocupado más allá de lo habitual, y que tampoco estaba deprimido.



En el auto (un BMW cupé blanco) de Casermeiro, encontrado en una zona rural el domingo, había lingotes de oro, joyas de alto valor, 800 mil pesos y algunos dólares, y los familiares indicaron que eso sería para la compra de una propiedad.