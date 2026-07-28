Aumentaron las multas de tránsito: la más cara llega hasta los $700.000

El Juzgado de Faltas implementó un cambio significativo en los valores de las sanciones viales que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Las multas se calculan bajo un nuevo esquema de Unidades Fijas que busca penalizar con mayor fuerza las conductas de riesgo en la vía pública.

La categoría de infracciones más costosas está encabezada por quienes conducen camiones o vehículos de transporte público sin la licencia habilitante. En estos casos, la sanción llega a $699.300, lo que equivale a 300 Unidades Fijas. Para los conductores de automóviles y camionetas en la misma situación, el monto se fijó en $582.750, mientras que para las motocicletas el valor es de $233.100.

El consumo de alcohol es otro punto central de la actualización. Los motociclistas que manejen en estado de ebriedad deben afrontar pagos de $349.650. Por su parte, los automovilistas reciben una multa de $582.750 y los conductores de transporte pesado o público deben abonar $699.300. Es importante destacar que negarse a realizar el control de alcoholemia tiene un costo directo de $582.750 para cualquier conductor.

Las maniobras peligrosas también sufrieron incrementos notables. Cruzar un semáforo en rojo o circular en contramano ahora se penaliza con $582.750. En cuanto a los elementos de protección, no utilizar el cinturón de seguridad o viajar en moto sin el casco colocado correctamente implica una erogación de $349.650.

Otras faltas obligatorias incluyen la carencia de seguro, con una multa de $466.200, y la falta de Revisión Técnica Obligatoria, que asciende a $349.650. Las autoridades también recordaron que conductas habituales como usar el teléfono celular al manejar, estacionar en doble fila o no sujetar el volante con ambas manos conllevan una sanción de $116.550. Finalmente, circular sin el chaleco reflectario obligatorio cuesta $233.100.