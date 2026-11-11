Aumentó un 100% hacer el DNI y el pasaporte: los nuevos valores

El Registro Nacional de las Personas oficializó un nuevo esquema tarifario que incrementa hasta un 100% los valores para gestionar la documentación. La medida busca garantizar la sustentabilidad financiera, sostener la modernización del Documento Nacional de Identidad electrónico con chip y conservar las normas internacionales de seguridad en los pasaportes.

Las actualizaciones dispuestas por el Gobierno nacional empezarán a regir a partir del sábado 21 de noviembre. La actualización busca financiar mejoras en la tecnología, el diseño y la seguridad de la documentación.

Cuánto costará tramitar el pasaporte argentino

Pasaporte regular: $130.000

Pasaporte exprés: $260.000

Pasaporte al instante: $429.000

Pasaporte excepcional para extranjeros, apátridas y refugiados: $130.000

Los nuevos valores para la obtención del DNI

DNI regular: $20.000 (acumula un 100% de aumento)

DNI exprés: $52.000

DNI al instante: $114.000

DNI extranjero: $40.000

Desde el organismo estatal recordaron la necesidad de solicitar el turno previo por medio de la aplicación Mi Argentina o acudir al Registro Civil más cercano presentándose con el comprobante de pago correspondientes. El seguimiento de la emisión se realiza de forma digital mediante el número de ID de la solicitud.