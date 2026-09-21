Latin Metals acordó con Aumin Argentina S.A.U. un esquema de exploración que podría terminar con la adquisición del 100% de Organullo, un proyecto de oro y cobre ubicado en Salta. El acuerdo establece compromisos de inversión por US$4 millones y un programa de perforación que deberá alcanzar 40.000 metros para que Aumin pueda ejercer completamente la opción de compra.

El cronograma de exploración contempla un mínimo acumulado de 3.000 metros durante el primer año, 15.000 metros al tercer año y 40.000 metros al sexto año. La operación tendrá inicialmente un período de debida diligencia de tres meses, con posibilidad de extenderse un mes.

Aumin también tendrá la posibilidad de acelerar la adquisición una vez que complete al menos 15.000 metros de perforación. En ese escenario, deberá pagar los compromisos de efectivo pendientes y sumar otros US$16 millones.

Cómo quedaría la operación

Si la adquisición se concreta bajo el esquema convencional, Latin Metals podrá optar entre mantener una participación del 19,9% en una sociedad que cotice en bolsa o recibir una regalía net smelter return (NSR, sobre el valor neto de los metales vendidos) del 2%.

En el caso de la regalía, Aumin tendría la posibilidad de recomprar hasta un 1% por US$20 millones.

El vehículo que reciba la participación de Latin Metals deberá cotizar en una bolsa reconocida de Canadá, Estados Unidos, Australia o Inglaterra, según los términos informados por la compañía.

Un proyecto con permisos para perforar

Organullo pertenece actualmente en su totalidad a Latin Metals y cuenta con un Informe de Impacto Ambiental y Social aprobado para la etapa de exploración avanzada.

Ese permiso contempla distintas tareas, entre ellas hasta 11.900 metros de perforación diamantina.

La compañía describe en el proyecto un corredor de aproximadamente 6 kilómetros de alteración argílica avanzada, con tres objetivos prioritarios para futuras campañas de exploración. Los trabajos históricos identificaron mineralización de oro y un contexto geológico considerado favorable para sistemas epitermales de alta sulfuración y sistemas tipo pórfido.

Entre los antecedentes del área se encuentra una campaña realizada por AngloGold Ashanti. La empresa había obtenido una opción sobre Organullo y otras propiedades de Latin Metals, pero decidió finalizar el acuerdo a comienzos de 2026 luego de revisar su estrategia global de exploración. La perforación que estaba prevista bajo ese esquema finalmente no se ejecutó.

Objetivos históricos de exploración

Los antecedentes técnicos citados por Latin Metals incluyen dos objetivos de exploración elaborados con un corte de 0,5 gramos de oro por tonelada.

Uno de ellos estimaba conceptualmente 19,8 millones de toneladas con 0,94 g/t de oro, equivalentes a unas 600.000 onzas. El segundo contemplaba 31,6 millones de toneladas con 0,92 g/t, equivalentes a unas 940.000 onzas.

La propia compañía advierte que esos números corresponden a objetivos de exploración conceptuales y no a recursos minerales, por lo que no pueden interpretarse como reservas ni como una estimación de producción futura.

El antecedente de Diablillos

El acuerdo también tiene como dato de contexto la experiencia del equipo que encabeza Aumin. La empresa está liderada por Hernán Zaballa, quien participó en la adquisición y desarrollo de Diablillos, el proyecto de plata y oro ubicado en el límite entre Salta y Catamarca y actualmente desarrollado por AbraSilver.

Según los datos citados por Latin Metals, durante 2026 AbraSilver informó para Diablillos recursos Medidos e Indicados de aproximadamente 248 millones de onzas de plata y 2,54 millones de onzas de oro, además de reservas Probadas y Probables de unos 183,5 millones de onzas de plata y 1,76 millones de onzas de oro.

Latin Metals aclaró que estos antecedentes no implican que Aumin tenga participación en Diablillos ni que los resultados de ese proyecto puedan utilizarse para proyectar los resultados económicos, recursos o producción futura de Organullo.

El nuevo acuerdo establece que, una vez completado el período de debida diligencia y cumplidas las condiciones previstas, comenzará el período de compromisos de exploración. Según los términos informados, esto podría ocurrir seis meses después de la firma, el 16 de marzo de 2027, o antes en caso de que se concrete el contrato definitivo o se obtengan los permisos necesarios para perforar.

Con este esquema, Organullo entra en una nueva etapa de exploración bajo Aumin, que deberá definir durante los próximos años si los objetivos identificados permiten avanzar hacia una eventual adquisición del proyecto.