Aún con "cepo hard" 1,7 millones de ahorristas compraron dólares en noviembre

En el primer mes de plena vigencia del "cepo hard", instaurado por el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, los argentinos compraron "punta a punta" apenas u$s 101 millones en el mercado de cambios para atesoramiento. En noviembre, un 30% menos de ahorristas se volcaron a la compra de billetes en comparación con el récord que se había alcanzado el mes anterior.

Según publicó el BCRA en su informe mensual, fueron 1.700.000 los ahorristas, que pese a los controles de capitales, demandaron billetes. En promedio, compraron por debajo del cupo de u$s 200, unos u$s 169 por persona.

En términos brutos, en noviembre se compró un 80% de lo que se había demandado en octubre, en plena dolarización preelectoral.

Además, si se consideran los gastos con tarjetas y otras operaciones cambiarias en el exterior, la demanda fue de apenas u$s 273 millones.

Con el límite de u$s 200 mensuales, pero aún sin el recargo del impuesto del 30% al dólar, la cantidad de argentinos que se volcó al mercado de cambios para vender sus billetes no superó el medio millón. Sin restricciones para la venta, se desprendieron en promedio de u$s 398 pér cápita.

Los números del Central sirven para cuantificar cuántas personas podrían verse afectada por el impuesto del 30% al "dólar turismo". "Los movimientos de los individuos relacionados con servicios totalizaron egresos netos por u$s 325 millones, destacándose los egresos por “Viajes y otros pagos con tarjetas” por un total de u$s 351 millones, mostrando un aumento interanual de 4%", puntualizó el informe.

Por ANA CLARA PEDOTTI