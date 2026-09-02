Austral Gold, la minera propietaria del complejo Casposo-Manantiales en Calingasta, designó a Jorge Sanguin como nuevo vicepresidente senior de operaciones, un cargo que asumió formalmente el 1 de septiembre. El nombramiento tiene un dato relevante para San Juan: Jorge Sanguin es sanjuanino, ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y cuenta con más de 30 años de trayectoria en la actividad minera argentina.

El nuevo ejecutivo estará radicado en la provincia y desde allí supervisará las operaciones de la compañía en Argentina y Chile, reportando directamente al director ejecutivo de Austral Gold. La minera pertenece al magnate Eduardo Elsztain, conocido por ser el propietario de IRSA, la inmobiliaria que construyó y opera los principales centros comerciales del país.

Sanguin desarrolló buena parte de su carrera en operaciones de oro y plata, ocupando cargos operativos y de alta gestión en compañías de relevancia regional. Entre sus antecedentes se encuentran su desempeño como director de Operaciones de Patagonia Gold, director general de la mina Cerro Moro cuando estaba bajo control de Yamana Gold, director de Minería de Manantial Espejo —operación vinculada a Pan American Silver— y director general de Cerro Vanguardia, uno de los principales yacimientos de oro y plata de Santa Cruz, operado por AngloGold Ashanti.

En su nuevo rol, Sanguin tendrá a su cargo la supervisión de las operaciones de Austral Gold en ambos países y acompañará la ejecución de la estrategia operativa y de crecimiento de la empresa.

La radicación de Sanguin en San Juan adquiere relevancia por la presencia que Austral Gold mantiene en la provincia. La compañía es propietaria del 100% del complejo Casposo-Manantiales, ubicado en el departamento Calingasta. Actualmente, el complejo se encuentra en estado de cuidado y mantenimiento (care and maintenance). Cuenta con infraestructura minera y de procesamiento, incluida una planta con capacidad de 1.100 toneladas por día, además de instalaciones vinculadas al manejo de relaves y otras facilidades operativas.

El complejo Casposo-Manantiales forma parte de la cartera de Austral Gold junto con Guanaco-Amancaya, en Chile. La empresa también mantiene activos de exploración en San Juan y Chile y una participación en Único Silver.

Con la incorporación de Sanguin, la compañía tendrá desde San Juan a un ejecutivo con más de tres décadas de experiencia en la industria minera al frente de sus operaciones en Argentina y Chile. Para la provincia, el nombramiento suma otro dato relevante: un profesional formado en la Universidad Nacional de San Juan, con una extensa trayectoria en minas de oro y plata del país, será ahora uno de los principales responsables de la estrategia operacional de Austral Gold en la región.

El nombramiento se produce en un contexto donde San Juan busca consolidar su posición como centro de toma de decisiones para empresas mineras con operaciones binacionales. La presencia de ejecutivos de alto nivel radicados en la provincia podría facilitar la articulación entre las empresas y el ecosistema de proveedores locales, además de fortalecer el vínculo entre la industria y la formación universitaria.