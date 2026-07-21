Un hecho extraordinario sorprendió a la comunidad médica de Australia. Jenitar Na'amoana, una mujer de 34 años, dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de manera natural, un fenómeno extremadamente inusual que, según los especialistas, ocurre apenas en uno de cada 15 millones de embarazos.

El nacimiento tuvo lugar el 14 de julio en el Hospital Real de Brisbane y de la Mujer, donde las pequeñas Emily, Harriet, Catherine y Alexa llegaron al mundo mediante una cesárea realizada cuando el embarazo alcanzaba las 28 semanas y cuatro días de gestación.

Las cuatrillizas Emily, Harriet, Catherine y Alexa permanecen en cuidados intensivos en neonatología. (Foto: gentileza 9 News)

Debido a la complejidad del caso, el embarazo fue catalogado como de riesgo extremadamente alto. La madre permaneció internada desde la semana 25 bajo un estricto seguimiento médico para controlar la evolución de las cuatro bebés.

La familia ya tenía cuatro hijos de entre uno y diez años, por lo que la llegada de las cuatrillizas elevó a ocho el número de integrantes más pequeños del hogar. Tras el nacimiento, Na'amoana expresó su emoción y calificó el embarazo como "un gran milagro".

"Cada día que nuestros bebés milagro crecen fuertes es otra oración respondida", escribió la madre en sus redes sociales junto a una imagen de una de las recién nacidas sosteniendo su dedo. "Los queremos más de lo que las palabras pueden expresar, mis bebés milagro", agregó.

La obstetra y especialista en medicina materno-fetal Alexa Bendall, quien acompañó el embarazo desde el comienzo, explicó que las cuatro niñas son monocigóticas, es decir, se desarrollaron a partir de un único óvulo fecundado que se dividió en cuatro embriones.

Además, detalló que las bebés compartieron una sola placenta durante toda la gestación, una condición extremadamente rara incluso entre embarazos múltiples.

"Siempre dijimos que si lográbamos llegar a las 28 semanas, estaríamos haciendo un buen trabajo", recordó la médica, quien celebró la evolución favorable de las pequeñas, que permanecen internadas en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Como muestra de agradecimiento, la familia decidió llamar Alexa a una de las cuatrillizas en homenaje a la profesional que acompañó todo el proceso. Bendall calificó el gesto como "un hermoso homenaje".

La llegada de las cuatro niñas también implicó importantes desafíos para la familia. Con ocho hijos, los padres iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos con el objetivo de adquirir una camioneta con capacidad para al menos diez personas.

La iniciativa ya superó los 25.000 dólares en donaciones. En la descripción de la campaña, la madre expresó que, si bien la familia vive con enorme felicidad la llegada de las bebés, el cuidado simultáneo de cuatro recién nacidas representa un desafío que nunca imaginaron afrontar.

Los especialistas destacan que los embarazos naturales de cuatrillizos ya son excepcionales, con una probabilidad estimada de uno cada 700.000 gestaciones. Sin embargo, que las cuatro bebés sean idénticas y compartan la misma placenta convierte este caso en uno de los más extraordinarios registrados por la medicina y en un verdadero hito para Australia.

Mientras tanto, tanto la madre como las recién nacidas continúan evolucionando favorablemente bajo supervisión médica, preparándose para iniciar una nueva etapa como una familia de ocho hijos.