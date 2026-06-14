Australia debutó con una sólida victoria en el Mundial 2026. Los Socceroos derrotaron 2-0 a Turquía en el BC Place de Vancouver y alcanzaron a Estados Unidos en lo más alto del Grupo D, luego de la primera fecha de la fase de grupos.

El conjunto oceánico se quedó con los tres puntos gracias a su efectividad en los momentos clave del partido. Aunque Turquía intentó manejar el balón durante varios pasajes del encuentro, Australia golpeó con precisión y construyó una victoria que lo posiciona entre los líderes de la zona.

La apertura del marcador llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Nestory Irankunda sacó un potente remate desde fuera del área que dejó sin respuestas al arquero turco y desató el festejo australiano en Vancouver.

En el complemento, Turquía adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero volvió a encontrarse con una defensa firme y un rival letal en ataque. A los 30 minutos de la segunda etapa, Connor Metcalfe sentenció el encuentro con otro golazo que selló el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Australia sumó sus primeros tres puntos y quedó en la cima del Grupo D junto a Estados Unidos, que en el partido inaugural de la zona había goleado 4-1 a Paraguay.

La victoria deja a los Socceroos en una posición favorable de cara a la próxima jornada, mientras que Turquía quedó obligada a sumar para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente ronda.

Tras la primera fecha, Estados Unidos y Australia lideran el Grupo D con tres unidades, mientras que Paraguay y Turquía todavía no han logrado sumar en el certamen.