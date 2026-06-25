Australia y Paraguay quieren clasificar y se enfrentarán en el Mundial

El destino del Grupo D de la cita máxima del fútbol se define en los Estados Unidos. Las selecciones de fútbol de Paraguay y de Australia se ven las caras en la tercera jornada de la fase inicial, un compromiso donde ambos elencos llegan con la necesidad de asegurar su boleto a la ronda de los 16 mejores de la competencia. El ganador acompañará a los locales a la siguiente etapa del certamen.

El juego se disputa a las 23 horas de Argentina en el campo de juego del Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California. Los fanáticos argentinos tienen diversas alternativas para seguir la transmisión en vivo de este encuentro clave mediante Telefé, DSports y el canal 109 de la plataforma Flow, además de las opciones digitales por Disney+ Premium y Paramount+.

El encargado de impartir justicia y controlar las acciones del cotejo es el referí francés Clément Turpin. Tras cosechar una derrota por 1-4 frente al líder de la zona y un posterior festejo por 1-0 sobre Turquía, la delegación paraguaya aspira a mantener su levantada futbolística para no despedirse temprano del continente norteamericano. Los australianos registran idéntica cantidad de unidades luego de vencer a los europeos y caer ante los anfitriones.

La probable alineación de los sudamericanos contempla a Roberto Fernández bajo los tres palos, con una línea defensiva integrada por Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso. En la zona media se ubicarían Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Damián Bobadilla y Miguel Almirón, mientras que la delantera estaría conformada por Julio Enciso y Álex Arce.

Por el lado del conjunto de Oceanía, la alineación inicial se estructuraría con Mathew Ryan en el arco, escoltado por una defensa con Gethin Jones, Harry Souttar, Kye Rowles y Aziz Behich. En el centro de la cancha se pararían Keanu Baccus, Jackson Irvine, Connor Metcalfe y Craig Goodwin, dejando en el frente de ataque a Mitchell Duke junto a Samuel Silvera.

Un futbolista que prefirió el anonimato antes de ingresar al vestuario remarcó las sensaciones del plantel sobre el choque definitivo: "Nos jugamos el trabajo de cuatro años en estos 90 minutos y sabemos que no hay margen de error si queremos clasificar". El pitazo inicial determinará cuál de las dos naciones continúa su camino en el campeonato internacional de la FIFA.