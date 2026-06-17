Austria derrotó a Jordania y será el próximo rival de Argentina en el Grupo J

Austria comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a Jordania en el cierre de la primera fecha del Grupo J, la misma zona que integra la Selección Argentina. El encuentro se disputó en Santa Clara, California, y dejó a los europeos igualados en puntos con el conjunto de Lionel Scaloni, que previamente había derrotado 3-0 a Argelia.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick mostró mayor dominio de la pelota y terminó imponiendo su jerarquía ante una selección jordana que ofreció resistencia durante buena parte del encuentro. Austria abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo gracias a un verdadero golazo de Romano Schmid, quien sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Yazeed Abu Laila.

Sin embargo, Jordania reaccionó en el comienzo del complemento. A los 49 minutos, Ali Alowan encabezó una rápida contra y definió con un preciso derechazo cruzado para establecer el 1-1 y sorprender al conjunto europeo.

Con el empate, el partido ganó intensidad. Austria buscó recuperar la ventaja y llegó a convertir por intermedio de Marko Arnautovic, pero la acción fue anulada tras la intervención del VAR por una mano previa de Stefan Posch.

La insistencia austríaca encontró recompensa a los 76 minutos. Un córner ejecutado por Marcel Sabitzer terminó desviándose en Yazan Al-Arab, quien marcó en contra de su propia valla y dejó nuevamente en ventaja a los europeos.

Cuando el encuentro transitaba el tiempo adicionado, el árbitro sancionó un penal por mano tras revisar la jugada en el VAR. Arnautovic tomó la responsabilidad de la ejecución y selló el 3-1 definitivo con un remate cruzado a los 102 minutos.

Las estadísticas reflejaron el predominio austríaco: registró el 63% de posesión y controló gran parte del desarrollo, aunque Jordania generó varias ocasiones de peligro y obligó a destacadas intervenciones del arquero Alexander Schlager.

Con este resultado, Austria y Argentina lideran el Grupo J con tres puntos cada uno, mientras que Jordania y Argelia permanecen sin unidades. La próxima fecha tendrá un atractivo especial, ya que enfrentará a los campeones del mundo con el seleccionado europeo en un duelo que pondrá en juego el liderazgo de la zona y podría marcar el rumbo de la clasificación a los octavos de final.