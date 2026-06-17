La Selección argentina ya dejó atrás su exitoso debut en el Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en el próximo desafío. Del otro lado estará Austria, que también arrancó con una victoria y cuyo entrenador, Ralf Rangnick, no ocultó su admiración por el equipo de Lionel Scaloni.

Luego del triunfo austríaco por 3-1 frente a Jordania, el experimentado entrenador analizó lo que será el choque ante la Albiceleste y destacó el nivel mostrado por el vigente campeón del mundo en la goleada 3-0 sobre Argelia.

“Sin duda es un gran paso. Hemos tenido un buen comienzo y ahora empezaremos a prepararnos para Argentina mañana. Hoy vimos la calidad que tiene Argentina. Son un equipo clásico que basa su juego en la posesión del balón”, afirmó Rangnick en conferencia de prensa.

Las declaraciones del técnico reflejan el respeto que genera la Scaloneta en el escenario internacional. Con Lionel Messi como gran figura tras marcar un histórico hat-trick en Kansas City, Argentina dejó una imagen sólida en su estreno y volvió a posicionarse como uno de los principales candidatos al título.

Austria, por su parte, comenzó su participación con el pie derecho gracias a los goles de Romano Schmid, Marko Arnautovic y un tanto en contra de Yazan Al-Arb. El conjunto europeo sumó tres puntos fundamentales y sabe que un resultado positivo frente a la Albiceleste podría acercarlo a la clasificación.

Un partido que puede definir al líder del grupo

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará el próximo 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas y aparece como uno de los más atractivos de la segunda fecha del Grupo J.

Ambos seleccionados llegan como líderes de la zona y buscarán una victoria que los deje muy cerca de los octavos de final. Además, terminar en el primer puesto podría resultar determinante para evitar rivales de mayor peso en la fase eliminatoria.

Más allá de la presencia de Messi, Rangnick destacó el funcionamiento colectivo del equipo de Scaloni. El entrenador austríaco remarcó la identidad de juego construida por Argentina en los últimos años y dejó en claro que considera al campeón del mundo una de las selecciones más completas del torneo.

Con el envión de sus respectivos triunfos en el debut, Argentina y Austria prometen protagonizar un duelo de alto vuelo en Dallas, en un partido que puede empezar a definir el futuro de ambos en el Mundial 2026.