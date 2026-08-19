El patio trasero del Chalet Cantoni Casa Cultural recibirá este sábado 22 de agosto a las 20:00 al Tito Oliva Jazz Quinteto, en una velada dedicada a la producción musical sanjuanina con proyección internacional. La agrupación presentará un espectáculo que repasa las piezas más destacadas de las producciones discográficas Tangaucho, Folclorucho y Esperando al Chasqui, tres obras emblemáticas en la trayectoria del pianista y compositor Tito Oliva.

La propuesta del ensamble se distingue por entrelazar el lenguaje técnico y la improvisación propia del jazz con estructuras, rítmicas e identidades sonoras provenientes del tango y el folclore argentino. El grupo está conformado por Mariano Quiroga en saxo tenor, Valentín Cora en guitarra eléctrica, Tito Oliva en piano, Marcelo Laspiur en bajo eléctrico y Santiago Molina en batería, un ensamble que ya cosechó el reconocimiento de la crítica en escenarios locales y nacionales.

Con una carrera que ha llevado su música a salas de Cuba, Italia, Serbia, Brasil, México, Estados Unidos, Panamá y Rusia, la trayectoria de Oliva consolida a esta presentación como una de las citas culturales destacadas del fin de semana en la provincia. Tras sus recientes actuaciones en el Auditorio del Teatro del Bicentenario y en el Festival Jazz Day de San Luis, el quinteto volverá a encontrarse con el público sanjuanino en un ambiente íntimo para revivir lo mejor de su repertorio de autor.