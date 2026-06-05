La autopsia realizada al músico Carlos “Indio” Solari determinó como resultado preliminar que la causa de su muerte fue un accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV). El estudio forense se realizó este viernes por la tarde en la morgue de Ituzaingó.

Según confirmaron fuentes del caso, el examen concluyó pasadas las 18 y estableció que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada de la misma jornada.

De acuerdo a la investigación, el episodio se habría producido cuando el artista ingresó a la pileta interior climatizada de su domicilio. En ese contexto se habría desencadenado el cuadro neurológico que derivó en su muerte. “Ahí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, indicaron fuentes de la Unidad Fiscal de Instrucción N°2 de Ituzaingó.

La reconstrucción del hecho indica que el músico fue encontrado en el sector de la piscina por su cuidadora, quien al llegar a la vivienda y no ubicarlo en otras áreas del domicilio, se dirigió al patio.

Posteriormente, junto a la esposa del artista, lograron retirar el cuerpo del agua y solicitar asistencia médica. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación, aunque sin resultados positivos.

Los investigadores precisaron que el golpe en la cabeza detectado en el cuerpo se habría producido durante el intento de asistencia para sacarlo de la pileta.

La conclusión preliminar del informe forense establece: “La causa de la muerte, a confirmar con pericias posteriores sobre las muestras extraídas, es no traumática por un accidente cerebrovascular hemorrágico”.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de una causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Ituzaingó, que busca establecer las circunstancias del fallecimiento.

La investigación se encuadra en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que dispone la realización de autopsias en casos de muerte violenta o sospechosa.

La causa continúa abierta mientras se esperan los resultados complementarios de laboratorio que deberán confirmar el informe preliminar.