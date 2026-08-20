La investigación por la muerte de un nene de 6 años en la localidad santafesina de San Justo sumó un dato clave este jueves. La autopsia determinó que el pequeño murió por asfixia y ahora la Justicia intenta establecer cómo se produjo y quién tuvo responsabilidad en el hecho.

El estudio forense se realizó durante la mañana en la morgue judicial de Santa Fe y permitió determinar la causa del fallecimiento. A partir del resultado, los investigadores avanzan con las pericias para reconstruir qué sucedió dentro de la vivienda donde fue encontrado el niño.

Entre las hipótesis que se investigan se encuentra que la asfixia pudo haberse producido por ahorcamiento o ahogamiento. Sin embargo, todavía resta establecer con precisión la mecánica de la muerte y las circunstancias en las que ocurrió.

La causa está en manos de la fiscal Daniela Montegrosso, quien busca reunir elementos que permitan determinar responsabilidades. Personal de la Policía de Investigaciones y de la División Criminalística trabajó en la casa para preservar la escena y recolectar pruebas.

La madre del nene, una joven de 22 años, permanece detenida preventivamente. La medida fue adoptada después de que la Policía llegara al domicilio tras un llamado al 911 que alertó sobre una posible situación de violencia intrafamiliar.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al pequeño sin vida y a su madre en la vivienda. Posteriormente, personal de salud constató el fallecimiento.

El fiscal regional Jorge Nessier había señalado que los primeros elementos reunidos colocaban a la madre en el centro de la investigación. No obstante, aclaró que era necesario contar con los resultados de las pericias para avanzar en la causa.

Conocida la causa de muerte, la investigación continuará ahora con el análisis de los elementos recolectados en la vivienda y otras medidas destinadas a determinar qué ocurrió antes del fallecimiento del pequeño.