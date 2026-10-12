En pleno fin de semana largo, las autoridades del Parque Nacional Iguazú dispusieron el cierre preventivo e inhabilitación del circuito Garganta del Diablo debido a un marcado incremento en el caudal del Río Iguazú.

La medida, adoptada este lunes por razones de seguridad, se mantendrá vigente durante toda la jornada a la espera de que las condiciones permitan reevaluar la situación.

El sorpresivo aumento de la masa hídrica alcanzó registros superiores a los 12.000 metros cúbicos por segundo, un guarismo crítico que desencadenó la activación inmediata de los protocolos de resguardo en la infraestructura del paseo.

Como parte de las acciones programadas, los equipos técnicos e inspectores del área protegida llevan a cabo relevamientos sobre las pasarelas y estructuras para medir el impacto de la crecida y garantizar la integridad de las instalaciones.

La crecida del río ya venía dando señales de alerta en la región. Durante la jornada del domingo, las autoridades del Parque Nacional Iguaçú —en el margen brasileño— también debieron clausurar la pasarela principal de su sector por el volumen de agua registrado. A su vez, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir registros audiovisuales del impactante estado del cauce en las últimas horas.

A pesar de la restricción en el salto más emblemático del complejo, desde el Parque confirmaron que los circuitos Inferior y Superior se encuentran completamente habilitados y operan con normalidad. De esta manera, los miles de visitantes, residentes y trabajadores turísticos pueden continuar recorriendo la mayor parte de los senderos de la reserva natural sin inconvenientes.