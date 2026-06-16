La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una recomendación especial para los miles de aficionados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para presenciar el Mundial 2026. Ante el incremento de casos de sarampión registrado en distintos países de América, el organismo pidió verificar que el esquema de vacunación esté completo antes de emprender el viaje.

La advertencia surge en un contexto de circulación activa del virus en varias regiones del continente. Según la OPS, durante los últimos meses se detectaron brotes y casos importados que encendieron las alarmas sanitarias, especialmente por la alta capacidad de transmisión que tiene esta enfermedad viral.

Los especialistas remarcaron que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas conocidas y que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas y adultos que no cuentan con la protección adecuada. Por ese motivo, insistieron en la importancia de completar los esquemas de vacunación antes de participar en eventos masivos internacionales.

La recomendación está dirigida tanto a los viajeros que asistirán a los partidos como a quienes participarán en actividades relacionadas con la Copa del Mundo. La concentración de millones de personas provenientes de distintos países aumenta el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles, particularmente cuando existen brechas de cobertura vacunal.

La OPS recordó que la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, es una herramienta segura y altamente efectiva. En la mayoría de los países de la región forma parte de los calendarios nacionales de vacunación y permite alcanzar niveles de protección superiores al 95% cuando se completan las dosis recomendadas.

Además de revisar la situación inmunológica, el organismo aconsejó consultar con profesionales de la salud antes de viajar, especialmente en el caso de niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. También recomendó llevar la documentación sanitaria correspondiente y mantenerse informado sobre las exigencias sanitarias vigentes en cada país anfitrión.

La preocupación por el sarampión se incrementó luego de que algunos países registraran una disminución en las tasas de vacunación durante los últimos años. Esa situación generó la reaparición de brotes que habían sido controlados o eliminados en varias regiones del continente.

Frente a este escenario, la OPS sostuvo que mantener la vacunación al día es la medida más eficaz para prevenir contagios y garantizar viajes seguros durante el Mundial 2026. El organismo remarcó que la preparación sanitaria es tan importante como la organización del viaje y pidió a los aficionados no dejar este aspecto para último momento.