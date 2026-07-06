Los empleados de la administración pública de San Juan tendrán un permiso especial este martes 7 de julio para seguir el partido de la Selección Argentina en el Mundial. Según lo dispuesto por el Ejecutivo provincial, los trabajadores podrán finalizar su jornada aproximadamente 40 minutos antes de su horario de salida habitual. La medida, sin embargo, no implica un día no laborable ni un asueto total, ya que cada organismo deberá coordinar su funcionamiento interno para no interrumpir las prestaciones a la comunidad.

El gobernador Marcelo Orrego fundamentó la decisión en rueda de prensa este lunes, marcando una clara diferencia con las medidas adoptadas en otras jurisdicciones.

"En principio siempre hay que trabajar, pero hay que ser claros en esto. No es que vamos a hacer como otras provincias y dar asueto del día", explicó el mandatario.

Para el mandatario provincial, la flexibilización horaria responde a una necesidad de empatía con el trabajador en un contexto de un evento excepcional que ocurre cada cuatro años.

"Tenemos que tener esa parte humana, que pueda llegar ese empleado público un poco antes, pueda salir del trabajo para que llegue con su familia a disfrutar de un evento", afirmó Orrego.

El objetivo central es compatibilizar las obligaciones estatales con la vida familiar de los agentes públicos. En este sentido, el gobernador destacó la labor diaria de quienes sostienen el funcionamiento del Estado:

"Ese señor, esa señora que todos los días trabaja en el Estado y está prestando obligaciones a la gente también pueda tener esa cuotita para llegar a su casa y ver con su hijo y su familia un partido de la Selección".

Organización por repartición

La implementación de la salida anticipada quedará bajo la responsabilidad de cada jefe de área, con la consigna estricta de no resentir la atención al ciudadano. Orrego insistió en que la prioridad absoluta es que la administración brinde mejores servicios y que la medida se aplique en un marco de normalidad. "Todo lo que sea normal y que no perjudique a nadie", sentenció el mandatario al definir el alcance de la flexibilización.