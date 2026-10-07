Con la memoria del rugir de motores en la quebrada y el pulso intacto de la restauración artesanal, una delegación sanjuanina de restauradores y coleccionistas desembarca por cuarta vez consecutiva para representar la provincia en el césped del Hipódromo San Isidro para revivir la época dorada del automovilismo nacional.

Del 9 al 12 de octubre, la mítica arena de carreras porteña volverá a convertirse en el epicentro del automovilismo histórico del continente. En su edición 2026, Autoclásica —considerada la exposición de vehículos clásicos más importante de Sudamérica y una de las ocho más prestigiosas del mundo— reunirá a más de 1.200 automóviles, motocicletas y vehículos antiguos seleccionados minuciosamente por su valor patrimonial, originalidad y estado de conservación.

En ese marco, la Asociación Amigos de Automóviles Antiguos de San Juan dirá presente en la gran cita nuevamente, desplegando un stand propio compuesto por 9 vehículos exhibidos. La propuesta sanjuanina combina el esfuerzo colectivo del traslado federal de unidades con un emotivo homenaje a la memoria deportiva del Autódromo Eduardo Copello - El Zonda.

Joyas de 1910: restauración e ingeniería

Entre las piezas históricas que la delegación sanjuanina trasladó hasta Buenos Aires, llama la atención un Rugby de 1929 fabricado por Durant Motors. Horacio Hidalgo, uno de los referentes del club y propietario del vehículo, compartió con el móvil de DIARIO HUARPE el valor emotivo y el trabajo detrás de su presentación: "Fueron cinco años de restauración para dejar el Rugby como se lo ve hoy. Estar en Autoclásica exhibiéndolo junto a los autos del club representa una satisfacción enorme", dijo el restaurador.

Pepe Rodríguez y su esposa.

El stand provincial también rendirá tributo al diseño italiano con la exhibición de dos ejemplares de la cupé Fiat 1500 (diseñada por Alfredo Vignale), en conmemoración de los 60 años del modelo.

Otro de los atractivos mecánicos que capta la curiosidad del público en la muestra es un Ford T Touring de 1923 con capota plegable y motor de 20 HP, perteneciente al expositor Pepe Rodríguez. Tras recibir el auto desarmado como un regalo familiar al cumplir sus 60 años, Rodríguez le dedicó casi una década de trabajo ininterrumpido: "Me tomó nueve años de trabajo constante restaurarlo completamente. Este modelo funciona con una caja epicicloidal o sistema Wilson de 3 tambores accionada por pedales, una pieza de ingeniería fascinante para la época", señaló el participante.

Rugby 1929.

Homenaje a Eduardo Copello y el misticismo de El Zonda

Uno de los ejes centrales de la propuesta sanjuanina en Autoclásica 2026 es el tributo a los 59 años de la inauguración del Autódromo El Zonda y a la figura del legendario piloto Eduardo Copello, primer ganador en la quebrada en 1967.

Para conformar el espacio temático de competición, un socio honorario de la institución afincado en Buenos Aires sumó tres vehículos emblemáticos del automovilismo argentino. En esta ocasión, se trata de los lujosos Numa 2B: icónico Sport Prototipo equipado con motor Tornado; la recordada “Pantera Rosa”, un Baufer-Chevrolet de turismo; y finalmente, el Ford Escort Zetec (1997), el bólido con el que el sanjuanino Henry Martin se proclamó campeón argentino de TC2000.

Logística, rigor técnico y proyección internacional

Lograr que los autos lleguen al césped del Hipódromo de San Isidro exige una preparación logística y técnica que arranca meses antes en San Juan.

Juan Iriarte, representante y organizador de la delegación sanjuanina, remarcó el rigor de los controles del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina (CAC): "Para estar acá hay que pasar un filtro muy exigente de originalidad, conservación y estado general por parte del CAC. Para esta edición coordinamos la logística para trasladar 6 vehículos en camión desde San Juan, a los que se sumaron las 3 unidades de competición que ya estaban en Buenos Aires para completar nuestro espacio con 9 autos", comentó.

Horacio Hidalgo, coleccionista.

Además de celebrar el reencuentro con los fanáticos del coleccionismo, la comitiva sanjuanina aprovechará el marco del evento internacional para promocionar el lanzamiento oficial del Rally Latinoamericano 2027, buscando posicionar a la provincia como sede de competencias de regularidad de alcance continental.

Ford T Touring de 1923.

Una fiesta solidaria y para toda la familia

Con un horario de apertura al público de 10 hs. a 18 hs. Autoclásica 2026 ofrecerá actividades para todas las edades: el prestigioso Concurso de Elegancia "Best of Show", ferias de “automobilia” y coleccionismo, sector de gastronómicos y una de las mayores muestras de motos antiguas de la región.

Como es ya una tradición, la muestra mantendrá su propósito general solidario: parte de lo recaudado en el estacionamiento del predio será destinado al Hospital Materno Infantil de San Isidro.





