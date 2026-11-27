Un importante operativo se puso en marcha este viernes en el Parque Provincial Ischigualasto para retirar los restos del helicóptero que protagonizó una tragedia aérea en julio pasado. Los trabajos se realizan en la Quebrada de la Chilca, en Valle Fértil, donde murieron siete personas tras el impacto de la aeronave.

El procedimiento cuenta con la participación de unas 12 personas y combina tareas aéreas y terrestres para recuperar las partes del helicóptero. El objetivo es trasladar los restos hasta un depósito de Gendarmería, donde quedarán bajo custodia judicial por disposición de la Justicia Federal.

Cómo es el procedimiento para sacar los restos

El operativo comenzó durante la mañana con vuelos desde la base del parque hasta el lugar del siniestro. Una vez allí, los equipos deben reunir las partes de la aeronave y colocarlas en estructuras preparadas para trasladarlas en helicóptero.

Juan Pablo Teja Godoy, coordinador de Ischigualasto, explicó que el procedimiento requiere una logística especial debido a las características del terreno y la distancia. El lugar del impacto se encuentra a unos 50 kilómetros del circuito turístico tradicional.

Después de la extracción aérea, los restos son llevados hasta la sede central del parque. Allí se acondicionan y se cargan en un camión semirremolque para completar el traslado terrestre hasta Gendarmería.

Los restos quedarán bajo custodia judicial

La recuperación de las partes de la aeronave se realiza con intervención de distintos organismos. En el operativo colaboran la Policía de San Juan, Bomberos, personal del parque, pilotos y la empresa vinculada al traslado aéreo.

Desde la coordinación del área protegida explicaron que las piezas deben manipularse con cuidado para preservar sus condiciones. Los restos permanecerán bajo resguardo judicial mientras continúa el proceso vinculado con la investigación del accidente.

La tragedia que conmocionó a San Juan

El accidente ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando un helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, se estrelló en la Quebrada de la Chilca. La aeronave pertenecía a la empresa JASFLY S.A. y estaba afectada a tareas vinculadas con el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Como consecuencia del impacto murieron sus siete ocupantes: el piloto Matías Valenzuela, el director de Protección Civil Carlos Heredia, el subjefe de la Policía Germán Videla y el jefe de Bomberos Rubén Castro. También fallecieron Jorge Carbajal y los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

A casi cuatro meses de aquel episodio, el retiro de los restos representa una nueva etapa en las tareas que se desarrollan en el lugar del siniestro. El procedimiento permitirá recuperar la estructura de la aeronave y mantenerla a disposición de la Justicia.