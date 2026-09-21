La remodelación integral del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital Marcial Quiroga ingresó en su etapa de terminaciones finales y reajustes. La intervención, ejecutada con fondos provinciales por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, permitirá refuncionalizar por completo el sector y ampliar su capacidad de atención.

El nuevo espacio contará con siete puestos de Hemodiálisis en línea y un octavo ubicado en una sala de aislamiento destinada a pacientes seropositivos que requieren condiciones diferenciadas de atención. La obra busca mejorar tanto las condiciones técnicas como el confort de las personas que reciben tratamiento.

La obra moderniza el sector destinado a tratamientos de Hemodiálisis. (Gentileza)

Una transformación integral del sector

Los trabajos incluyeron la consolidación de la estructura del edificio, modificaciones de muros y adecuaciones en la losa. El proyecto permitió reorganizar un sector que anteriormente presentaba condiciones precarias y donde funcionaban solamente dos puestos de Hemodiálisis.

La obra moderniza el sector destinado a tratamientos de Hemodiálisis. (Gentileza)

La nueva distribución aprovecha la superficie disponible e incorpora climatización, iluminación especialmente diseñada y mayor ingreso de luz natural. También se proyectaron espacios exteriores destinados a mejorar las áreas de espera y permanencia de pacientes y acompañantes.

Un sistema de agua especialmente diseñado

Entre las principales intervenciones se encuentra la instalación de una planta de tratamiento de agua mediante ósmosis inversa, un sistema necesario para el funcionamiento del servicio.

El equipamiento incluye tanques de reserva, filtros y bombas especiales, además de un circuito de distribución que mantiene el agua en circulación permanente hacia cada uno de los puestos y sus respectivos monitores de Hemodiálisis.

Más seguridad para pacientes y equipos

La obra también contempla un sistema eléctrico aislado de tierra, similar al utilizado en quirófanos y otros sectores críticos. La instalación cuenta con equipamiento específico y diferentes respaldos para garantizar la continuidad del suministro eléctrico.

Además, la sala general de Hemodiálisis, la sala de aislamiento y el shock room tendrán un piso conductivo conectado a un sistema de puesta a tierra. La medida permitirá derivar la electricidad estática y reducir el riesgo de descargas.

Espacios para pacientes y acompañantes

El proyecto incluye también la intervención de los espacios exteriores que rodean al servicio. La intención es generar áreas más adecuadas para la espera y permanencia de pacientes y familiares.

La modernización del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital Marcial Quiroga permitirá ampliar la capacidad operativa y renovar las condiciones de atención. Según informó el Gobierno provincial, los trabajos se encuentran en la etapa final, previa a la puesta en funcionamiento del nuevo sector.